Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük koltuğu yeniden Metin Diyadin'e emanet edildi. Başkent temsilcisi, Volkan Demirel ile yolların ayrılmasının ardından tanıdık bir isme yöneldi.

Metin Diyadin'in transferi Gençlerbirliği tarafından açıklandı

"EVİNE HOŞ GELDİN" MESAJI

Gençlerbirliği'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Evine hoş geldin Metin Diyadin. Kulübümüz, Profesyonel Futbol A Takım teknik direktörlük görevi için camiamızın öz evladı Metin Diyadin ile yeniden anlaşmaya vardı."

BU SEZONKİ PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Metin Diyadin, bu sezon Gençlerbirliği'nin başında çıktığı 9 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bu performans, yönetimin yeniden Diyadin tercihinde etkili oldu.

KRİTİK DÖNEMDE GÖREV

Küme düşme hattında bulunan Gençlerbirliği, sezonun kalan bölümünde ligde kalma mücadelesi verecek. Yönetim, bu kritik süreçte kulübü yakından tanıyan bir teknik adamla yola devam etme kararı aldı.