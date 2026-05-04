Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük koltuğu yeniden Metin Diyadin'e emanet edildi. Başkent temsilcisi, Volkan Demirel ile yolların ayrılmasının ardından tanıdık bir isme yöneldi.
DİYADİN İLE ANLAŞMA SAĞLANDI
Kırmızı-siyahlı yönetim, daha önce bu sezon takımın başında görev yapan Metin Diyadin ile görüşmelere başladı ve kısa sürede anlaşma sağladı.
Kulüp, tecrübeli teknik adamın göreve geri döndüğünü resmi açıklamayla duyurdu.
"EVİNE HOŞ GELDİN" MESAJI
Gençlerbirliği'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Evine hoş geldin Metin Diyadin. Kulübümüz, Profesyonel Futbol A Takım teknik direktörlük görevi için camiamızın öz evladı Metin Diyadin ile yeniden anlaşmaya vardı."
Açıklamada ayrıca Diyadin'in kulüp kültürünü bilen bir isim olduğuna vurgu yapıldı.
BU SEZONKİ PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ
Metin Diyadin, bu sezon Gençlerbirliği'nin başında çıktığı 9 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bu performans, yönetimin yeniden Diyadin tercihinde etkili oldu.
KRİTİK DÖNEMDE GÖREV
Küme düşme hattında bulunan Gençlerbirliği, sezonun kalan bölümünde ligde kalma mücadelesi verecek. Yönetim, bu kritik süreçte kulübü yakından tanıyan bir teknik adamla yola devam etme kararı aldı.