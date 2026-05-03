Icardi'nin Amedspor'a transferi, Diyarbakır'da tarihi bir vitrin hamlesi olarak değerlendiriliyor.

Arjantinli golcünün yurt dışından gelecek teklifler için yıllık 10 milyon euro beklentisi olduğu iddia ediliyor.

Süper Lig'e yükselen Amedspor'da yeni sezon planlaması büyük ses getirecek bir transfer iddiasıyla gündeme geldi. Diyarbakır temsilcisinin, Galatasaray ile sözleşmesi bitecek Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Mauro Icardi'nin Galatasaray'dan ayrılması bekleniyor

AMEDSPOR'DAN YILDIZ HAMLESİ

Yeni Şafak'ın haberine göre Süper Lig'de kalıcı olmak isteyen Amedspor, kadrosunu güçlü isimlerle takviye etmeyi hedefliyor. Diyarbakır temsilcisinin, hem sportif kaliteyi artırmak hem de bölgede futbola olan ilgiyi daha da büyütmek için ses getirecek bir yıldız transferi planladığı iddia edildi.

Bu doğrultuda kulübün en büyük hedeflerinden birinin Mauro Icardi olduğu öne sürüldü.

SPONSOR DESTEĞİ ARANIYOR

Galatasaray'dan ayrılması beklenen Arjantinli golcü için River Plate'in de beklemede olduğu belirtiliyor. Amedspor'un ise bu transferde ciddi sponsorlarla görüşerek mali zemini oluşturmaya çalıştığı öne sürüldü.

Icardi'nin yurt dışından gelecek teklifler için yıllık 10 milyon euro seviyesinde beklentiye sahip olduğu iddia edilirken, Arjantin'e dönmesi halinde daha düşük bir kontrata imza atabileceği konuşuluyor.