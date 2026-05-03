Amedspor'un Süper Lig'deki ilk transferi Galatasaray'dan Mauro Icardi!

Süper Lig’e yükselen Amedspor’un, Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek Mauro Icardi’yi gündemine aldığı iddia edildi. Diyarbakır temsilcisinin yıldız transferi için sponsor desteği aradığı öne sürüldü.

  • Süper Lig'e yükselen Amedspor, Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak istiyor.
  • Diyarbakır temsilcisi, Icardi transferi için ciddi sponsorlarla görüşerek mali kaynak oluşturmaya çalışıyor.
  • Arjantinli golcünün yurt dışından gelecek teklifler için yıllık 10 milyon euro beklentisi olduğu iddia ediliyor.
  • Icardi'nin Amedspor'a transferi, Diyarbakır'da tarihi bir vitrin hamlesi olarak değerlendiriliyor.
  • Mauro Icardi, Galatasaray'da 3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazandı.

Süper Lig'e yükselen Amedspor'da yeni sezon planlaması büyük ses getirecek bir transfer iddiasıyla gündeme geldi. Diyarbakır temsilcisinin, Galatasaray ile sözleşmesi bitecek Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Mauro Icardi'nin Galatasaray'dan ayrılması bekleniyor

AMEDSPOR'DAN YILDIZ HAMLESİ

Yeni Şafak'ın haberine göre Süper Lig'de kalıcı olmak isteyen Amedspor, kadrosunu güçlü isimlerle takviye etmeyi hedefliyor. Diyarbakır temsilcisinin, hem sportif kaliteyi artırmak hem de bölgede futbola olan ilgiyi daha da büyütmek için ses getirecek bir yıldız transferi planladığı iddia edildi.

Bu doğrultuda kulübün en büyük hedeflerinden birinin Mauro Icardi olduğu öne sürüldü.

SPONSOR DESTEĞİ ARANIYOR

Galatasaray'dan ayrılması beklenen Arjantinli golcü için River Plate'in de beklemede olduğu belirtiliyor. Amedspor'un ise bu transferde ciddi sponsorlarla görüşerek mali zemini oluşturmaya çalıştığı öne sürüldü.

Icardi'nin yurt dışından gelecek teklifler için yıllık 10 milyon euro seviyesinde beklentiye sahip olduğu iddia edilirken, Arjantin'e dönmesi halinde daha düşük bir kontrata imza atabileceği konuşuluyor.

Mauro Icardi ile birçok takım ilgileniyor

DİYARBAKIR'DA BÜYÜK HEYECAN

Futbolseverlerin önemli bölümü bu transferi zor görse de Amedspor çevresinde Icardi hamlesi büyük bir futbol projesi olarak değerlendiriliyor. Arjantinli yıldızın Diyarbakır'da forma giymesi, Süper Lig'in yeni ekibi adına tarihi bir vitrin hamlesi olabilir.

Mauro Icardi, Mbaye Diagne'den sonra Amedspor forması giyen bir başka Galatasaray forveti olabilir

DIAGNE DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Amedspor'da bu sezonun en dikkat çeken isimlerinden biri Mbaye Diagne oldu. Galatasaray'ın eski golcüsü olan Diagne'nin performansı, Diyarbakır temsilcisinin hücum hattında yıldız profiline açık bir yapı kurduğunu gösterdi.

Icardi iddiası da bu planlamanın en çarpıcı başlıklarından biri haline geldi.

Mauro Icardi bu sezon beklentilerin uzağında kalsa da gol sayısıyla önemli bir katkı verdi

GALATASARAY'DA KUPALARLA DOLU DÖNEM

Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla geçirdiği dönemde önemli başarılara imza attı. Arjantinli golcü, sarı-kırmızılılarda 3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazandı.

Sezon sonunda Icardi'nin kariyerine hangi takımda devam edeceği şimdiden büyük merak konusu oldu.

