Süper Lig'e yükselen Amedspor'da yeni sezon planlaması büyük ses getirecek bir transfer iddiasıyla gündeme geldi. Diyarbakır temsilcisinin, Galatasaray ile sözleşmesi bitecek Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.
AMEDSPOR'DAN YILDIZ HAMLESİ
Yeni Şafak'ın haberine göre Süper Lig'de kalıcı olmak isteyen Amedspor, kadrosunu güçlü isimlerle takviye etmeyi hedefliyor. Diyarbakır temsilcisinin, hem sportif kaliteyi artırmak hem de bölgede futbola olan ilgiyi daha da büyütmek için ses getirecek bir yıldız transferi planladığı iddia edildi.
Bu doğrultuda kulübün en büyük hedeflerinden birinin Mauro Icardi olduğu öne sürüldü.
SPONSOR DESTEĞİ ARANIYOR
Galatasaray'dan ayrılması beklenen Arjantinli golcü için River Plate'in de beklemede olduğu belirtiliyor. Amedspor'un ise bu transferde ciddi sponsorlarla görüşerek mali zemini oluşturmaya çalıştığı öne sürüldü.
Icardi'nin yurt dışından gelecek teklifler için yıllık 10 milyon euro seviyesinde beklentiye sahip olduğu iddia edilirken, Arjantin'e dönmesi halinde daha düşük bir kontrata imza atabileceği konuşuluyor.
DİYARBAKIR'DA BÜYÜK HEYECAN
Futbolseverlerin önemli bölümü bu transferi zor görse de Amedspor çevresinde Icardi hamlesi büyük bir futbol projesi olarak değerlendiriliyor. Arjantinli yıldızın Diyarbakır'da forma giymesi, Süper Lig'in yeni ekibi adına tarihi bir vitrin hamlesi olabilir.
DIAGNE DETAYI DİKKAT ÇEKTİ
Amedspor'da bu sezonun en dikkat çeken isimlerinden biri Mbaye Diagne oldu. Galatasaray'ın eski golcüsü olan Diagne'nin performansı, Diyarbakır temsilcisinin hücum hattında yıldız profiline açık bir yapı kurduğunu gösterdi.
Icardi iddiası da bu planlamanın en çarpıcı başlıklarından biri haline geldi.
GALATASARAY'DA KUPALARLA DOLU DÖNEM
Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla geçirdiği dönemde önemli başarılara imza attı. Arjantinli golcü, sarı-kırmızılılarda 3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazandı.
Sezon sonunda Icardi'nin kariyerine hangi takımda devam edeceği şimdiden büyük merak konusu oldu.