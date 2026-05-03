Süper Lig'de 4 maç birden! Fatih Karagümrük küme düşecek mi?

Trendyol Süper Lig'de 33. hafta heyecanı yaşanıyor. Galatasaray'ın şampiyonluk sevincine Samsunspor darbe vururken gözler küme düşme hattına çevrildi. Bu akşam Fatih Karagümrük 1. Lig bileti alabilir. Ayrıca 3 maç daha var. İşte fikstür ve canlı takip bilgileri...

  • Süper Lig'de küme düşme hattındaki takımlar bu akşam oynanacak 4 maçla birlikte kalmak için mücadele ediyor.
  • Lig'in son sırasındaki Fatih Karagümrük evinde Gençlerbirliği'ni ağırlıyor ve galip gelen taraf rakibini zor duruma sokacak.
  • 17. sıradaki Kayserispor 26 puanla 15. sıradaki Eyüpspor'u konuk ediyor.
  • Antalyaspor 28 puanla zor durumdayken Alanyaspor 33 puanla nispeten daha rahat konumda bulunuyor.
  • 31 puanlı Kasımpaşa ile 36 puanlı Kocaelispor karşı karşıya geliyor.

Milyonlarca futbol severin takip ettiği Süper Lig'de küme düşmeme mücadelesi nefes kesiyor. Birbirinden güçlü takımlar, sezon sonunda en üst seviyede kalabilmek adına savaşıyor. Bu akşam 4 maçla birlikte heyecan sürüyor.

Fatih Karagümrük'ün Süper Lig'den düşmesi kesinleşebilir

FATİH KARAGÜMRÜK - GENÇLERBİRLİĞİ

Lig tablosunun en alt sırasında yer alan Fatih Karagümrük, evinde ZTK yarı finalistlerinden Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Zorlu randevudan galip ayrılan taraf, diğerini ateşe atacak.

Eyüpspor Kayserispor deplasmanında 3 puan almak arzusunda

KAYSERİSPOR - EYÜPSPOR

26 puanla 17. basamakta bulunan Kayserispor'un rakibi ise 15. olan Eyüpspor. İki takım da kazanarak sahadan ayrılmak ve iddiasını sürdürmek amacında. İstanbul ekibi gelecek hafta Rizespor ile evinde oynayacak. Kapanışı ise Fenerbahçe deplasmanında yapacak.

Antalyaspor beklentileri karşılayamadı

ANTALYASPOR - ALANYASPOR

Antalya derbisinde Alanyaspor nispeten daha rahat ancak yine de iş bitmiş değil. 33 puanı bulunan turuncu yeşillilere karşı Akrepler oldukça zor bir durumda. 28 puanı olan kırmızı beyazlılar, 3 maçını da kazanmak istiyor.

Kasımpaşa evinde kazanmak istiyor

KASIMPAŞA - KOCAELİSPOR

Yeşil siyahlıların alt tarafla çok fazla işi yok. 36 puanla tehlikenin uzağındalar. Kasımpaşa ise 31 puanda ve 16. Antalyaspor ile arasındaki fark sadece 3. Bu nedenle lacivert beyazlılar kazanmak zorunda.

SÜPER LİG 33. VE 34. HAFTANIN MAÇLARI

