Milyonlarca futbol severin takip ettiği Süper Lig'de küme düşmeme mücadelesi nefes kesiyor. Birbirinden güçlü takımlar, sezon sonunda en üst seviyede kalabilmek adına savaşıyor. Bu akşam 4 maçla birlikte heyecan sürüyor.
FATİH KARAGÜMRÜK - GENÇLERBİRLİĞİ
Lig tablosunun en alt sırasında yer alan Fatih Karagümrük, evinde ZTK yarı finalistlerinden Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Zorlu randevudan galip ayrılan taraf, diğerini ateşe atacak.
KAYSERİSPOR - EYÜPSPOR
26 puanla 17. basamakta bulunan Kayserispor'un rakibi ise 15. olan Eyüpspor. İki takım da kazanarak sahadan ayrılmak ve iddiasını sürdürmek amacında. İstanbul ekibi gelecek hafta Rizespor ile evinde oynayacak. Kapanışı ise Fenerbahçe deplasmanında yapacak.
ANTALYASPOR - ALANYASPOR
Antalya derbisinde Alanyaspor nispeten daha rahat ancak yine de iş bitmiş değil. 33 puanı bulunan turuncu yeşillilere karşı Akrepler oldukça zor bir durumda. 28 puanı olan kırmızı beyazlılar, 3 maçını da kazanmak istiyor.
KASIMPAŞA - KOCAELİSPOR
Yeşil siyahlıların alt tarafla çok fazla işi yok. 36 puanla tehlikenin uzağındalar. Kasımpaşa ise 31 puanda ve 16. Antalyaspor ile arasındaki fark sadece 3. Bu nedenle lacivert beyazlılar kazanmak zorunda.
SÜPER LİG 33. VE 34. HAFTANIN MAÇLARI