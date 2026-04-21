İtalyan basınından Il Tempo'da yer alan habere göre, Başakşehir ile Roma arasında yapılan anlaşmada, İstanbul ekibinin ligde kalmayı garantilemesi halinde 30 yaşındaki futbolcu için zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyordu.
OPSİYON DEVREYE GİRDİ
Başakşehir'in ligde kalmayı garantilemesinin ardından Özbek futbolcunun 2.8 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu devreye girdi.
Anlaşmaya göre Roma'nın, Eldor Shomurodov'un sonraki satışından yüzde 10 pay hakkı da bulunuyor.
Başakşehir, sezon başında Shomurodov için Roma'ya 3 milyon euro kiralama ücreti ödemişti.
BAŞAKŞEHİR PERFORMANSI
Eldor Shomurodov, Başakşehir forması altında çıktığı 40 maçta 19 gol ve 5 asist yaparak dikkat çekti.