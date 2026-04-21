Başakşehir, sezon başında Shomurodov için Roma'ya 3 milyon euro kiralama ücreti ödemişti.

Başakşehir, Eldor Shomurodov'u Roma'dan 2.8 milyon euro karşılığında kesin olarak transfer etti.

İtalyan basınından Il Tempo'da yer alan habere göre, Başakşehir ile Roma arasında yapılan anlaşmada, İstanbul ekibinin ligde kalmayı garantilemesi halinde 30 yaşındaki futbolcu için zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyordu.