Eldor Shomurodov'un tapusu resmen Başakşehir'de

Başakşehir, yaz transfer döneminde Roma’dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Eldor Shomurodov’u kalıcı olarak kadrosuna kattı. Özbek futbolcunun tapusu artık turuncu lacivertlilerde olacak.

Eldor Shomurodov'un tapusu resmen Başakşehir'de
  • Başakşehir, Eldor Shomurodov'u Roma'dan 2.8 milyon euro karşılığında kesin olarak transfer etti.
  • Başakşehir'in ligde kalma garantisinin ardından anlaşmadaki zorunlu satın alma opsiyonu devreye girdi.
  • Roma, Shomurodov'un gelecekteki satışından yüzde 10 pay hakkına sahip olacak.
  • Başakşehir, sezon başında Shomurodov için Roma'ya 3 milyon euro kiralama ücreti ödemişti.
  • Eldor Shomurodov, Başakşehir'de oynadığı 40 maçta 19 gol ve 5 asist kaydetti.

İtalyan basınından Il Tempo'da yer alan habere göre, Başakşehir ile Roma arasında yapılan anlaşmada, İstanbul ekibinin ligde kalmayı garantilemesi halinde 30 yaşındaki futbolcu için zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyordu.

OPSİYON DEVREYE GİRDİ

Başakşehir'in ligde kalmayı garantilemesinin ardından Özbek futbolcunun 2.8 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu devreye girdi.

Anlaşmaya göre Roma'nın, Eldor Shomurodov'un sonraki satışından yüzde 10 pay hakkı da bulunuyor.

Başakşehir, sezon başında Shomurodov için Roma'ya 3 milyon euro kiralama ücreti ödemişti.

BAŞAKŞEHİR PERFORMANSI

Eldor Shomurodov, Başakşehir forması altında çıktığı 40 maçta 19 gol ve 5 asist yaparak dikkat çekti.

