Kasımpaşa'ya altın değerinde 3 puan! Alanyaspor'u korner golüyle yıktı

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Kasımpaşa, sahasında Alanyaspor’u 1-0 mağlup etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanan karşılaşmada İstanbul ekibine galibiyeti getiren golü İrfan Can Kahveci kaydetti. Kasımpaşa, bu sonuçla ligde çok kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

  • Kasımpaşa, Süper Lig'de Alanyaspor'u sahasında 1-0 mağlup ederek puanını 31'e yükseltti ve 13. sıraya yerleşti.
  • İrfan Can Kahveci, 60. dakikada kullandığı korner atışında topu doğrudan uzak köşeden filelere göndererek maçın tek golünü kaydetti.
  • Alanyaspor, İstanbul deplasmanından puansız ayrılarak 33 puanda kaldı ve haftayı 12. sırada tamamladı.
  • Kasımpaşa, 31. haftada deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak.
  • Alanyaspor, 31. haftada sahasında Samsunspor'u ağırlayacak.

Karşılaşmanın kaderini belirleyen an 60. dakikada yaşandı. Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen İrfan Can Kahveci, doğrudan kaleyi düşündü. Uzak köşeye yönelen top ağlarla buluşunca Kasımpaşa sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Kasımpaşa kümede kalma yarışında çok önemli bir 3 puan aldı

İRFAN CAN KAHVECİ'DEN KORNERDEN MAÇI ÇÖZEN GOL

Mücadelede kilidi açan isim İrfan Can Kahveci oldu. Deneyimli oyuncu, 60. dakikada kullandığı köşe vuruşunda doğrudan kaleyi hedef aldı ve topu uzak köşeden filelere gönderdi.

Bu gol, yalnızca maçın skorunu belirlemedi; aynı zamanda haftanın en dikkat çeken anlarından biri olarak öne çıktı. Doğrudan kornerden gelen bu vuruş, Kasımpaşa adına galibiyetin kapısını açtı.

Kasımpaşa'ya altın değerinde 3 puan! Alanyaspor'u korner golüyle yıktı-3

KASIMPAŞA KRİTİK 3 PUANI ALDI

Alanyaspor karşısında sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan Kasımpaşa, puanını 31'e yükseltti. İstanbul temsilcisi, bu sonuçla birlikte 13. sırada yer aldı.

Ligin son bölümüne girilirken gelen bu galibiyet, Kasımpaşa açısından yalnızca üç puan değil sıralamadaki denge bakımından da önemli bir kazanım anlamı taşıdı. Ev sahibi ekip, sahasında aldığı bu sonuçla rahatlama sağlayan taraf oldu.

ALANYASPOR FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ

Alanyaspor ise İstanbul deplasmanından puansız ayrılarak 33 puanda kaldı. Akdeniz ekibi, haftayı 12. sırada tamamladı.

Karşılaşma boyunca dengeyi bozacak golü bulamayan konuk ekip, özellikle ikinci yarıda gelen korner golünün ardından oyunu çevirmekte başarılı olamadı. Böylece Alanyaspor, sıralamada üst basamaklara yaklaşma fırsatını değerlendiremedi.

SIRADAKİ HAFTA DA KRİTİK

Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Alanyaspor ise sahasında Samsunspor'u ağırlayacak.

Süper Lig'de güncel puan durumu! (2025-26 sezonu 30. hafta)
Süper Lig'de güncel puan durumu! (2025-26 sezonu 30. hafta)

