Bu gol, yalnızca maçın skorunu belirlemedi; aynı zamanda haftanın en dikkat çeken anlarından biri olarak öne çıktı. Doğrudan kornerden gelen bu vuruş, Kasımpaşa adına galibiyetin kapısını açtı.

KASIMPAŞA KRİTİK 3 PUANI ALDI

Alanyaspor karşısında sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan Kasımpaşa, puanını 31'e yükseltti. İstanbul temsilcisi, bu sonuçla birlikte 13. sırada yer aldı.

Ligin son bölümüne girilirken gelen bu galibiyet, Kasımpaşa açısından yalnızca üç puan değil sıralamadaki denge bakımından da önemli bir kazanım anlamı taşıdı. Ev sahibi ekip, sahasında aldığı bu sonuçla rahatlama sağlayan taraf oldu.

ALANYASPOR FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ

Alanyaspor ise İstanbul deplasmanından puansız ayrılarak 33 puanda kaldı. Akdeniz ekibi, haftayı 12. sırada tamamladı.

Karşılaşma boyunca dengeyi bozacak golü bulamayan konuk ekip, özellikle ikinci yarıda gelen korner golünün ardından oyunu çevirmekte başarılı olamadı. Böylece Alanyaspor, sıralamada üst basamaklara yaklaşma fırsatını değerlendiremedi.

SIRADAKİ HAFTA DA KRİTİK

Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Alanyaspor ise sahasında Samsunspor'u ağırlayacak.