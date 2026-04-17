CANLI YAYIN
Geri

İstanbul'da kritik zafer! Fatih Karagümrük Eyüpspor'u 2-1 yendi

Süper Lig’in 30. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren kritik maçta Eyüpspor, Fatih Karagümrük’ü deplasmanda 2-1 mağlup etti. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip Serginho’nun golüyle öne geçse de Eyüpspor ilk yarıda bulduğu gollerle geri dönmeyi başardı. Bu sonuçla konuk takım 6 hafta sonra galip gelirken Karagümrük’ün ligde kalma umutları daha da zora girdi.

Giriş Tarihi:
İstanbul'da kritik zafer! Fatih Karagümrük Eyüpspor'u 2-1 yendi
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Eyüpspor, Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 mağlup ederek 6 hafta sonra ilk galibiyetini aldı ve puanını 25'e yükseltti.
  • Fatih Karagümrük 16. dakikada Serginho ile öne geçmesine rağmen son sırada kalarak 20 puanda kaldı.
  • Eyüpspor, Kranevitter'in kendi kalesine attığı golle 39. dakikada beraberliği yakaladı, Mateusz Legowski'nin golüyle 44. dakikada 2-1 öne geçti.
  • Eyüpspor'un Anıl Yaşar'ı 78. dakikada VAR kararıyla kırmızı kart gördü ancak takımı 10 kişi skoru korudu.
  • Eyüpspor gelecek hafta Gaziantep FK ile karşılaşırken Fatih Karagümrük deplasmanda Beşiktaş ile oynayacak.

Fatih Karagümrük, karşılaşmaya etkili başlayan taraf oldu ve 16. dakikada Serginho ile skor üstünlüğünü ele geçirdi. Ancak Eyüpspor, oyundan kopmadı ve önce Kranevitter'in kendi kalesine attığı golle dengeyi sağladı, ardından Mateusz Legowski'nin golüyle devre bitmeden öne geçti. İkinci yarıda baskı kuran Karagümrük istediği sonucu alamazken Eyüpspor kritik üç puanı hanesine yazdırdı.

Eyüpspor küme düşme hattındaki direkt rakibini yenerek nefes aldı

KARAGÜMRÜK ÖNE GEÇTİ AMA DEVAMI GELMEDİ

Mücadelede ilk darbeyi Fatih Karagümrük vurdu. 16. dakikada Verde'nin sağdan kullandığı köşe vuruşunda Serginho'nun kafa vuruşu ağlarla buluştu ve ev sahibi ekip 1-0 öne geçti.

Golden sonra Eyüpspor toparlandı ve oyunu rakip yarı sahaya taşımaya başladı. Karagümrük'ün önde olduğu bölümde farkı artıracak fırsatı bulamaması, maçın kırılma anlarından biri oldu.

EYÜPSPOR İLK YARIDA GERİ DÖNDÜ

Eyüpspor, 39. dakikada beraberliği yakaladı. Umut Bozok'un pasında sağdan ceza sahasına giren Metehan Altunbaş topu içeri çevirdi, Kranevitter'in uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 1-1 oldu.

Konuk ekip, bu golün hemen ardından ikinci darbeyi vurdu. 44. dakikada Umut Meraş'ın soldan pasında ceza yayı içinde topla buluşan Mateusz Legowski bekletmeden yaptığı vuruşla takımını 2-1 öne geçirdi. Böylece Eyüpspor devreye skor avantajıyla girdi.

Fatih Karagümrük Beşiktaş deplasmanına çıkacak

VAR KARARI MAÇIN TANSİYONUNU YÜKSELTTİ

İkinci yarıda beraberlik için yüklenen Fatih Karagümrük, özellikle Serginho ile etkili olmaya çalıştı. Ancak Eyüpspor savunması skor üstünlüğünü korumayı başardı.

Karşılaşmanın en kritik anlarından biri 78. dakikada yaşandı. Karagümrük atağında savunma arkasına atılan topa yönelen Tiago Çukur, Eyüpspor savunmasında Anıl Yaşar tarafından engellendi. Pozisyon sonrası hakem Cihan Aydın önce sarı kartına başvurdu, ardından VAR uyarısıyla pozisyonu izledi ve kararını değiştirerek Anıl Yaşar'ı kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

EYÜPSPOR İÇİN HAYATİ GALİBİYET

Karşılaşmanın son bölümünde baskı yiyen Eyüpspor, 10 kişi kalmasına rağmen skoru korumayı başardı. Bu galibiyetle birlikte konuk ekip, Süper Lig'de 6 hafta sonra yeniden 3 puan sevinci yaşadı.

Bu sonucun ardından Eyüpspor puanını 25'e yükseltti. Ligde son sırada yer alan Fatih Karagümrük ise 20 puanda kaldı. Dört maç kala alınan bu mağlubiyet, kırmızı-siyahlı ekip adına ligde kalma yarışında çok ağır bir darbe anlamı taşıdı.

Eyüpspor gelecek hafta Gaziantep FK'ya konuk olacak

SIRADAKİ MAÇLAR DA KRİTİK

Eyüpspor, ligin gelecek haftasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Fatih Karagümrük ise deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak.

SONRAKİ HABER

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler