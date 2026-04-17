Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Eyüpspor, Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 mağlup ederek 6 hafta sonra ilk galibiyetini aldı ve puanını 25'e yükseltti.

Fatih Karagümrük 16. dakikada Serginho ile öne geçmesine rağmen son sırada kalarak 20 puanda kaldı.

Eyüpspor, Kranevitter'in kendi kalesine attığı golle 39. dakikada beraberliği yakaladı, Mateusz Legowski'nin golüyle 44. dakikada 2-1 öne geçti.

Eyüpspor'un Anıl Yaşar'ı 78. dakikada VAR kararıyla kırmızı kart gördü ancak takımı 10 kişi skoru korudu.

Eyüpspor gelecek hafta Gaziantep FK ile karşılaşırken Fatih Karagümrük deplasmanda Beşiktaş ile oynayacak.

Fatih Karagümrük, karşılaşmaya etkili başlayan taraf oldu ve 16. dakikada Serginho ile skor üstünlüğünü ele geçirdi. Ancak Eyüpspor, oyundan kopmadı ve önce Kranevitter'in kendi kalesine attığı golle dengeyi sağladı, ardından Mateusz Legowski'nin golüyle devre bitmeden öne geçti. İkinci yarıda baskı kuran Karagümrük istediği sonucu alamazken Eyüpspor kritik üç puanı hanesine yazdırdı.

Eyüpspor küme düşme hattındaki direkt rakibini yenerek nefes aldı KARAGÜMRÜK ÖNE GEÇTİ AMA DEVAMI GELMEDİ Mücadelede ilk darbeyi Fatih Karagümrük vurdu. 16. dakikada Verde'nin sağdan kullandığı köşe vuruşunda Serginho'nun kafa vuruşu ağlarla buluştu ve ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Golden sonra Eyüpspor toparlandı ve oyunu rakip yarı sahaya taşımaya başladı. Karagümrük'ün önde olduğu bölümde farkı artıracak fırsatı bulamaması, maçın kırılma anlarından biri oldu. EYÜPSPOR İLK YARIDA GERİ DÖNDÜ Eyüpspor, 39. dakikada beraberliği yakaladı. Umut Bozok'un pasında sağdan ceza sahasına giren Metehan Altunbaş topu içeri çevirdi, Kranevitter'in uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 1-1 oldu. Konuk ekip, bu golün hemen ardından ikinci darbeyi vurdu. 44. dakikada Umut Meraş'ın soldan pasında ceza yayı içinde topla buluşan Mateusz Legowski bekletmeden yaptığı vuruşla takımını 2-1 öne geçirdi. Böylece Eyüpspor devreye skor avantajıyla girdi.