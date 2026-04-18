Kocaelispor bir sonraki maçta deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Erken gelen gol sonrası Kocaelispor dengeyi kurmaya çalışsa da ilk yarıda skoru değiştiremedi. Göztepe, devre arasına 1-0'lık üstünlükle girerek önemli bir avantaj elde etti.

Karşılaşmanın henüz 4. dakikasında Janderson'un attığı gol, Göztepe'yi öne taşıdı. Bu golle birlikte deplasman ekibi maçın başında istediği senaryoyu yakaladı ve oyunu daha kontrollü bir yapıya çekti.

Göztepe, maça hızlı başlayan taraf oldu ve 4. dakikada Janderson'un golüyle skor üstünlüğünü ele geçirdi. İlk yarıyı önde tamamlayan İzmir ekibi, ikinci yarıda bu avantajı korumaya çalıştı. Kocaelispor ise maç boyunca oyunun içinde kalmayı başardı ve son bölümde baskısını artırdı.

Kocaelispor ile Göztepe 1-1 berabere kaldı

KOCAELİSPOR 10 KİŞİ KALDI

Mücadelenin ikinci yarısında Kocaelispor adına en kritik kırılma anlarından biri 77. dakikada yaşandı. Show, gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve ev sahibi ekip kalan bölümde 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldı.

Bu gelişme, Göztepe adına maçı koparmak için önemli bir fırsat gibi görünse de Kocaelispor oyundan düşmedi. Ev sahibi ekip, eksik kalmasına rağmen puan için son ana kadar mücadeleyi bırakmadı.

SERDAR DURSUN 90+8'DE SAHNEYE ÇIKTI

Kocaelispor'un maçtaki ısrarı uzatma anlarında karşılık buldu. 90+8. dakikada Serdar Dursun'un kaydettiği gol, tribünleri ayağa kaldırdı ve skora denge getirdi.

Böylece Kocaelispor, yenilgiye çok yaklaştığı maçta son anda 1 puanı kurtardı. Göztepe ise deplasmanda uzun süre koruduğu üstünlüğü son bölümde kaçırarak sahadan beraberlikle ayrıldı.