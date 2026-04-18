Göztepe, maça hızlı başlayan taraf oldu ve 4. dakikada Janderson'un golüyle skor üstünlüğünü ele geçirdi. İlk yarıyı önde tamamlayan İzmir ekibi, ikinci yarıda bu avantajı korumaya çalıştı. Kocaelispor ise maç boyunca oyunun içinde kalmayı başardı ve son bölümde baskısını artırdı.
GÖZTEPE ERKEN GOLLE ÖNE GEÇTİ
Karşılaşmanın henüz 4. dakikasında Janderson'un attığı gol, Göztepe'yi öne taşıdı. Bu golle birlikte deplasman ekibi maçın başında istediği senaryoyu yakaladı ve oyunu daha kontrollü bir yapıya çekti.
Erken gelen gol sonrası Kocaelispor dengeyi kurmaya çalışsa da ilk yarıda skoru değiştiremedi. Göztepe, devre arasına 1-0'lık üstünlükle girerek önemli bir avantaj elde etti.
KOCAELİSPOR 10 KİŞİ KALDI
Mücadelenin ikinci yarısında Kocaelispor adına en kritik kırılma anlarından biri 77. dakikada yaşandı. Show, gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve ev sahibi ekip kalan bölümde 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldı.
Bu gelişme, Göztepe adına maçı koparmak için önemli bir fırsat gibi görünse de Kocaelispor oyundan düşmedi. Ev sahibi ekip, eksik kalmasına rağmen puan için son ana kadar mücadeleyi bırakmadı.
SERDAR DURSUN 90+8'DE SAHNEYE ÇIKTI
Kocaelispor'un maçtaki ısrarı uzatma anlarında karşılık buldu. 90+8. dakikada Serdar Dursun'un kaydettiği gol, tribünleri ayağa kaldırdı ve skora denge getirdi.
Böylece Kocaelispor, yenilgiye çok yaklaştığı maçta son anda 1 puanı kurtardı. Göztepe ise deplasmanda uzun süre koruduğu üstünlüğü son bölümde kaçırarak sahadan beraberlikle ayrıldı.
PUAN TABLOSUNDA DENGE KORUNDU
Bu sonucun ardından Avrupa kupalarına katılma hedefini sürdüren Göztepe puanını 48'e yükseltti. Kocaelispor ise hanesine 1 puan daha yazdırarak 36 puana ulaştı.
Ligin bir sonraki haftasında Göztepe sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Kocaelispor ise deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.