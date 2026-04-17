Maç öncesinde Kahramanmaraş'taki silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için saygı duruşunda bulunuldu.

Maçın ilk bölümünde iki takım da kontrollü bir görüntü ortaya koydu. Antalyaspor , zaman zaman geçiş hücumlarıyla etkili olmaya çalışırken Konyaspor daha çok oyunu sabırla kuran taraf oldu. İlk yarıda iki ekip de pozisyon bulsa da gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0 eşitlikle girildi.

Uzatma dakikalarında ise Konyaspor son sözü söyledi. 90+6. dakikada Muleka'nın pasıyla orta alanda topla buluşan Melih İbrahimoğlu, ceza sahasına girip yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Julian'ın sağından filelere gönderdi. Bu gol, karşılaşmanın skorunu tayin etti.

Antalyaspor, beraberlik için risk almaya başladığı anlarda Konyaspor savunmada disiplinli kaldı. Ev sahibi ekip zaman zaman rakip yarı alanda baskı kursa da aradığı net fırsatları üretmekte zorlandı.

Bjorlo'nun uzun pasında savunma arkasına sarkan Diogo Gonçalves, ceza sahasına girdikten sonra topu kaleci Julian'ın solundan ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golün ardından Konyaspor, oyunun kontrolünü daha net biçimde eline aldı.

İkinci yarıda oyunun temposunu artıran taraf Konyaspor oldu. Konuk ekip, özellikle savunma arkasına yaptığı koşularla Antalyaspor savunmasını zorlamaya başladı. Bu baskının karşılığı 57. dakikada geldi.

Konyaspor gelecek hafta Trabzonspor'u ağırlayacak

İLHAN PALUT İLE YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde istikrarlı bir grafik çizen Konyaspor, Antalyaspor deplasmanında aldığı galibiyetle çıkışını sürdürdü. Yeşil-beyazlı ekip, bu sonuçla birlikte ligdeki yenilmezlik serisini 6 maça yükselterek moral depoladı.

Konyaspor bu galibiyetin ardından 37 puana yükseldi. Antalyaspor ise 28 puanda kaldı. Ligin gelecek haftasında Konya ekibi sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak, Antalyaspor ise Göztepe deplasmanına çıkacak. Yeşil-beyazlılar ayrıca salı günü Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

MAÇ ÖNCESİNDE ANLAMLI MESAJ

Karşılaşma öncesinde futbolun önüne geçen anlamlı bir görüntü yaşandı. Hakemler ve iki takım oyuncuları sahaya "Kaybettiğimiz her çocuk, kalbimizde açılan bir yaradır. Başımız sağ olsun" yazılı pankartla çıktı.

Kahramanmaraş'ta okulda düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için müsabaka öncesinde saygı duruşunda bulunuldu. Bu anlar, mücadele öncesinde statta duygusal bir atmosfer oluşturdu.