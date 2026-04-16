Onyekuru, eski takımı Galatasaray ile oynanacak maç öncesi kadro dışı bırakıldı.

"KADRO DIŞI YOK, KARAR BENİM"

Demirel, Onyekuru'nun kadro dışı bırakıldığı yönündeki haberleri doğru bulmadığını belirterek, "Profesyonel bir futbolcuyu bu şekilde kadro dışı bırakamazsınız. Performansından memnun değiliz. Oynatırım ya da oynatmam, bu benim inisiyatifim" dedi.

Oyuncunun sözleşmesinin devam ettiğini vurgulayan Demirel, "Onyekuru bizim oyuncumuz. İstediğim performansa ulaşırsa her zaman değerlendiririm" ifadelerini kullandı.