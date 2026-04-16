Volkan Demirel'den Onyekuru ve Galatasaray sözleri: "Kişisel hazırlığım var"

Gençlerbirliği teknik direktörü Volkan Demirel, Henry Onyekuru hakkında çıkan kadro dışı iddialarını reddetti. Demirel, oyuncu tercihinin tamamen teknik karar olduğunu söyledi.

Gençlerbirliği'nde Henry Onyekuru'nun Galatasaray maçı öncesi kadro dışı bırakıldığı yönündeki iddialara teknik direktör Volkan Demirel'den yanıt geldi. Basın mensuplarına konuşan Demirel, oyuncunun durumuna ilişkin net ifadeler kullandı.

Onyekuru, eski takımı Galatasaray ile oynanacak maç öncesi kadro dışı bırakıldı.
"KADRO DIŞI YOK, KARAR BENİM"

Demirel, Onyekuru'nun kadro dışı bırakıldığı yönündeki haberleri doğru bulmadığını belirterek, "Profesyonel bir futbolcuyu bu şekilde kadro dışı bırakamazsınız. Performansından memnun değiliz. Oynatırım ya da oynatmam, bu benim inisiyatifim" dedi.

Oyuncunun sözleşmesinin devam ettiğini vurgulayan Demirel, "Onyekuru bizim oyuncumuz. İstediğim performansa ulaşırsa her zaman değerlendiririm" ifadelerini kullandı.

Volkan Demirel, Galatasaray'a bireysel olarak değil takım olarak hazırlandıklarını söyledi.
GALATASARAY MAÇI MESAJI

Galatasaray karşılaşmasına da değinen Demirel, hazırlıkların rakipten bağımsız yürütüldüğünü söyledi. "Galatasaray'a saygı duyuyoruz ama bizim önceliğimiz kendi durumumuz. Puanlara ihtiyacımız var. Bu maçı kazanmak ekstra değer taşır" açıklamasını yaptı.

Demirel, takımın hedefinin ligde kalmak olduğunu vurgulayarak, "Sezon sonuna kadar buradayım. Tazminatım yok. Gençlerbirliği için elimden geleni yapıyorum" dedi.


Burak Yılmaz'a 2 maç ve 75 gün hak mahrumiyeti cezası
SONRAKİ HABER

Burak Yılmaz'ın cezası belli oldu

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler