Gençlerbirliği'nde Henry Onyekuru'nun Galatasaray maçı öncesi kadro dışı bırakıldığı yönündeki iddialara teknik direktör Volkan Demirel'den yanıt geldi. Basın mensuplarına konuşan Demirel, oyuncunun durumuna ilişkin net ifadeler kullandı.
"KADRO DIŞI YOK, KARAR BENİM"
Demirel, Onyekuru'nun kadro dışı bırakıldığı yönündeki haberleri doğru bulmadığını belirterek, "Profesyonel bir futbolcuyu bu şekilde kadro dışı bırakamazsınız. Performansından memnun değiliz. Oynatırım ya da oynatmam, bu benim inisiyatifim" dedi.
Oyuncunun sözleşmesinin devam ettiğini vurgulayan Demirel, "Onyekuru bizim oyuncumuz. İstediğim performansa ulaşırsa her zaman değerlendiririm" ifadelerini kullandı.
GALATASARAY MAÇI MESAJI
Galatasaray karşılaşmasına da değinen Demirel, hazırlıkların rakipten bağımsız yürütüldüğünü söyledi. "Galatasaray'a saygı duyuyoruz ama bizim önceliğimiz kendi durumumuz. Puanlara ihtiyacımız var. Bu maçı kazanmak ekstra değer taşır" açıklamasını yaptı.
Demirel, takımın hedefinin ligde kalmak olduğunu vurgulayarak, "Sezon sonuna kadar buradayım. Tazminatım yok. Gençlerbirliği için elimden geleni yapıyorum" dedi.