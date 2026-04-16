Kurul, Trabzonspor'u Corendon Alanyaspor maçında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir takım olduğu müsabakada 10. kez gerçekleşmesi sebebiyle 1 milyon 120 bin TL para cezasına çarptırdı. Ayrıca misafir A ve B bloklardaki seyircilerin kartlarının bloke edilmesine karar verildi.

KAYSERİSPOR VE KOCAELİSPOR'A TOPLU FATURA

Zecorner Kayserispor'a çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle tribün bloke cezası verildi. Aynı maçta usulsüz seyirci alınması nedeniyle 480 bin TL, saha olayları nedeniyle 220 bin TL ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle 120 bin TL para cezası uygulandı. Böylece Kayserispor'un toplam para cezası 820 bin TL oldu.

Kocaelispor ise Galatasaray deplasmanındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 880 bin TL para cezası aldı. Kurul, saha olayları nedeniyle de kulübe 220 bin TL daha ceza verdi. Böylece Kocaelispor'un toplam cezası 1 milyon 100 bin TL'ye ulaştı.