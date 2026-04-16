Burak Yılmaz'a 2 maç ve 75 gün hak mahrumiyeti cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Rizespor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle teknik direktör Burak Yılmaz'a 2 maç men ve 75 gün hak mahurmiyeti cezası verdi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk da 15 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı.

  • Türkiye Futbol Federasyonu PFDK, Gaziantep FK eski teknik direktörü Burak Yılmaz'a basın toplantısındaki açıklamaları nedeniyle 75 gün hak mahrumiyeti ve 1 milyon TL para cezası verdi.
  • Burak Yılmaz'a ayrıca müsabaka görevlilerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 2 maç soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 160 bin TL para cezası uygulandı.
  • Galatasaray görevlisi Ali Yiğit Buruk, hakemlere yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.
  • Trabzonspor, Alanyaspor maçında taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle 1 milyon 120 bin TL para cezasına çarptırıldı.
  • Kocaelispor'a çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle toplam 1 milyon 100 bin TL para cezası verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, PFDK'nın 16 Nisan tarihinde aldığı kararları kamuoyu ile paylaştı. Açıklamada Gaziantep FK'nın eski teknik direktörü Burak Yılmaz'ın 2 maçtan men edildiği duyuruldu. Ayrıca Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk'un da 15 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Burak Yılmaz, Rizespor maçı sonrası yaptığı açıklamalarla gündeme oturmuştu

BURAK YILMAZ'A 75 GÜN MEN VE 1.16 MİLYON TL CEZA

Kurul, Gaziantep FK teknik sorumlusu Burak Yılmaz'a müsabaka görevlilerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 2 resmi müsabakada soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 160 bin TL para cezası verdi. PFDK ayrıca Burak Yılmaz'ı müsabaka sonrası basın toplantısındaki açıklamaları nedeniyle 75 gün hak mahrumiyeti ve 1 milyon TL para cezasıyla cezalandırdı.

Ali Yiği Buruk da PFDK'dan ceza aldı

ALİ YİĞİT BURUK'A 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ

Beşiktaş, Alanyaspor, Galatasaray ve Çaykur Rizespor'un bazı tribün blokları için çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle kart bloke yaptırımı uygulanmasına karar verildi. Galatasaray görevlisi Ali Yiğit Buruk'a ise hakemlere yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildi. Göztepe kaleci antrenörü Vanja Ivesa da 1 resmi müsabakada soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 80 bin TL para cezası aldı.

Trabzonspor, Alanyaspor ile berabere kalarak 3. maçında da rakibini yenemedi

TRABZONSPOR'A 1 MİLYON 120 BİN TL

Kurul, Trabzonspor'u Corendon Alanyaspor maçında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir takım olduğu müsabakada 10. kez gerçekleşmesi sebebiyle 1 milyon 120 bin TL para cezasına çarptırdı. Ayrıca misafir A ve B bloklardaki seyircilerin kartlarının bloke edilmesine karar verildi.

Galatasaray Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı

KAYSERİSPOR VE KOCAELİSPOR'A TOPLU FATURA

Zecorner Kayserispor'a çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle tribün bloke cezası verildi. Aynı maçta usulsüz seyirci alınması nedeniyle 480 bin TL, saha olayları nedeniyle 220 bin TL ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle 120 bin TL para cezası uygulandı. Böylece Kayserispor'un toplam para cezası 820 bin TL oldu.

Kocaelispor ise Galatasaray deplasmanındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 880 bin TL para cezası aldı. Kurul, saha olayları nedeniyle de kulübe 220 bin TL daha ceza verdi. Böylece Kocaelispor'un toplam cezası 1 milyon 100 bin TL'ye ulaştı.

Süper Lig’de 30. hafta hakemleri açıklandı
