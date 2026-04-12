Gaziantep FK'da teknik direktör değişikliği resmileşti. Kulüp, Burak Yılmaz ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yolların ayrıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, genç teknik adam ve ekibine teşekkür edilerek kariyerlerinde başarı dilendi.
SERT SÖZLERLE AYRILDI
Burak Yılmaz, Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından düzenlediği basın toplantısında istifa kararını açıklarken dikkat çeken ifadeler kullandı. Yılmaz, "Ben istifa ediyorum bugün. Bıktım çünkü. Burada bir adaletsizlik var. Burada bir hak yeme var. Bu böyle gitmez." sözleriyle kararının nedenini ortaya koydu.
Açıklamalarında kulüp içi süreçlere de değinen Yılmaz, maaş ve prim konularında fedakarlık yaptığını belirterek, "Oyuncularım için çok fedakarlık yaptım. Maaşları yatsın diye uğraştım ama içerde yaşananlar beni çok kırdı." ifadelerini kullandı.
32 MAÇLIK PERFORMANS
Sezon başında göreve getirilen Burak Yılmaz, kısa süreli ayrılığın ardından yeniden takımın başına geçmişti. Gaziantep FK ile toplam 32 maça çıkan teknik direktör, 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 1.44 puan ortalaması yakaladı.
Gaziantep FK, Süper Lig'in 29. haftası itibarıyla 34 puanla 11. sırada yer alıyor.