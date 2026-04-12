Gaziantep FK'da teknik direktör değişikliği resmileşti. Kulüp, Burak Yılmaz ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yolların ayrıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, genç teknik adam ve ekibine teşekkür edilerek kariyerlerinde başarı dilendi.

Burak Yılmaz, Rizespor maçı sonrası istifa ettiğini açıklamıştı.

SERT SÖZLERLE AYRILDI

Burak Yılmaz, Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından düzenlediği basın toplantısında istifa kararını açıklarken dikkat çeken ifadeler kullandı. Yılmaz, "Ben istifa ediyorum bugün. Bıktım çünkü. Burada bir adaletsizlik var. Burada bir hak yeme var. Bu böyle gitmez." sözleriyle kararının nedenini ortaya koydu.

Açıklamalarında kulüp içi süreçlere de değinen Yılmaz, maaş ve prim konularında fedakarlık yaptığını belirterek, "Oyuncularım için çok fedakarlık yaptım. Maaşları yatsın diye uğraştım ama içerde yaşananlar beni çok kırdı." ifadelerini kullandı.