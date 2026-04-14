Ancak Süper Lig'de yer alan 18 kulübün ortak talebi doğrultusunda bu değişiklik askıya alındı. Kulüplerin mevcut sistemin korunması yönündeki görüşü federasyona iletildi.

Mevcut sezonda kulüpler, A takım listesine 14 yabancı oyuncu yazabilirken bu kontenjanın 2'sinin 2003 ve sonrası doğumlu olması şartı bulunuyordu. Yeni sezonda bu sistemin 10+4 olarak güncellenmesi ve genç oyuncu kriterinin 2004 doğumlulara kaydırılması planlanmıştı.

ürkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig kulüplerine yeni sezon planlamasına ilişkin yabancı oyuncu kuralını iletti. Daha önce açıklanan modele göre kadrolarda yer alacak yabancı oyuncu sayısında değişikliğe gidilmesi planlanıyordu.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu.

MEVCUT SİSTEM DEVAM EDECEK

Federasyonun yaptığı değerlendirme sonrası, yabancı oyuncu kuralında planlanan değişiklik bir sezon ertelendi. Bu doğrultuda 12+2 formatı gelecek sezonda da uygulanacak.

TFF, alınan kararı kulüplere resmi olarak bildirirken, kadro planlamalarının mevcut kurala göre yapılması istendi.