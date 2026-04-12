İzmir'de 6 gollü düello! Göztepe - Kasımpaşa: 3-3

Süper Lig’in 29. haftasında Göztepe, Gürsel Aksel Stadı’nda Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı. Ev sahibi ekip, 3-1 geriye düştüğü karşılaşmada son bölümde bulduğu gollerle 1 puanı aldı.

  • Göztepe ile Kasımpaşa arasında oynanan maç 3-3 beraberlikle sonuçlandı.
  • Göztepe'ye Juan ve Jeferson penaltıdan olmak üzere 2 gol atarken, Filip Krastev kendi kalesine gol attı.
  • Kasımpaşa'da Ben Ouanes ve Benedyczak gol atarken, Malcom Bokele maçın son dakikalarında beraberliği sağladı.
  • Kasımpaşa'dan Kerem Demirbay 90+4. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
  • Sonuçla Göztepe 47, Kasımpaşa 28 puana yükseldi.

Karşılaşmada Göztepe, 24. dakikada Juan'ın golüyle öne geçti. Kasımpaşa ise 45+1'de Ben Ouanes, 52'de Benedyczak ve 76'da Filip Krastev'in kendi kalesine attığı golle skoru 3-1'e taşıdı.

GÖZTEPE İLK YARIDA ÖNE GEÇTİ

İzmir ekibi, ilk yarıda Juan'ın attığı golle üstünlüğü yakaladı. Ancak konuk takım, uzatma bölümünde Ben Ouanes'in golüyle soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.

Göztepe'nin gol sevinci

KASIMPAŞA SKORU 3-1'E GETİRDİ

İkinci yarının başında Benedyczak'la öne geçen İstanbul ekibi, 76. dakikada gelen kendi kalesine golle farkı ikiye çıkardı. Bu bölümde maçın kontrolü tamamen Kasımpaşa'ya geçti.

GÖZTEPE PES ETMEDİ

Göztepe, 80. dakikada VAR incelemesinin ardından kazandığı penaltıda Jeferson ile farkı bire indirdi. Ev sahibi ekip, 89. dakikada Malcom Bokele'nin golüyle skora denge getirdi ve sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

Göztepe 2 farklı üstünlüğünü koruyamadı

KEREM DEMİRBAY KIRMIZI KART GÖRDÜ

Kasımpaşa'da Kerem Demirbay, 90+4. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu sonucun ardından Göztepe 47, Kasımpaşa ise 28 puana yükseldi. Gelecek haftada Göztepe, Kocaelispor deplasmanına gidecek; Kasımpaşa ise Alanyaspor'u ağırlayacak.

Kasımpaşa zorlu deplasmandan 1 puan almayı başardı

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Ben Ouanes'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Benedyczak'ın ceza sahasında girdikten sonra yerden vuruşunda kaleci Lis, topu çeldi.

12. dakikadaki Göztepe atağında, ceza sahası önünde topla buluşan Efkan Bekiroğlu'nun uzaktan şutunda meşin yuvarlak, direkten oyun alanına döndü.

22. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Göztepe defansından seken topu önünde bulan Benedyczak'ın ceza sahasına girdikten sonra vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lis'de kaldı.

24. dakikada Göztepe öne geçti. Godoi'nin ceza sahası içerisinde gönderdiği topla ceza sahası çizgisi üzerinde buluşan Juan'ın vuruşunda meşin yuvarlak, defansa çarptıktan sonra ağlarla buluştu: 1-0.

45+1. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan ortasında altıpas üzerinde buluşan Ben Ouanes, kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 berabere sona erdi.

