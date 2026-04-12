Göztepe ile Kasımpaşa arasında oynanan maç 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

Sonuçla Göztepe 47, Kasımpaşa 28 puana yükseldi.

Karşılaşmada Göztepe, 24. dakikada Juan'ın golüyle öne geçti. Kasımpaşa ise 45+1'de Ben Ouanes, 52'de Benedyczak ve 76'da Filip Krastev'in kendi kalesine attığı golle skoru 3-1'e taşıdı. GÖZTEPE İLK YARIDA ÖNE GEÇTİ İzmir ekibi, ilk yarıda Juan'ın attığı golle üstünlüğü yakaladı. Ancak konuk takım, uzatma bölümünde Ben Ouanes'in golüyle soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.

Göztepe'nin gol sevinci KASIMPAŞA SKORU 3-1'E GETİRDİ İkinci yarının başında Benedyczak'la öne geçen İstanbul ekibi, 76. dakikada gelen kendi kalesine golle farkı ikiye çıkardı. Bu bölümde maçın kontrolü tamamen Kasımpaşa'ya geçti. GÖZTEPE PES ETMEDİ Göztepe, 80. dakikada VAR incelemesinin ardından kazandığı penaltıda Jeferson ile farkı bire indirdi. Ev sahibi ekip, 89. dakikada Malcom Bokele'nin golüyle skora denge getirdi ve sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.