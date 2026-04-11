Konyaspor Fatih Karagümrük'ü farklı geçti: 3-0

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında Misirli.com.tr Fatih Karagümrük’ü 3-0 mağlup etti. Yeşil-beyazlı ekip, aldığı bu sonuçla yenilmezlik serisini 5 maça çıkarırken ligde 34 puana ulaştı. Fatih Karagümrük ise 20 puanda kaldı.

  • Konyaspor, Süper Lig'de sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti ve 34 puanla 8. sıraya yükseldi.
  • Konyaspor'un ilk golünü 21. dakikada Blaž Kramer kaydetti.
  • Jackson Muleka 28. dakikada sahneye çıkarak farkı ikiye çıkardı.
  • Diogo Gonçalves 90+2. dakikada attığı golle skoru 3-0 yaparak maçı tamamladı.
  • Fatih Karagümrük 20 puanla ligde son sırada yer alıyor.

Konyaspor, karşılaşmada oyunun kontrolünü erken bölümde eline aldı. Ev sahibi ekip, ilk yarıda bulduğu gollerle skor üstünlüğünü kurdu ve maçın kalan kısmında avantajını korumayı başardı.

KRAMER PERDEYİ AÇTI

Yeşil-beyazlı takımın ilk golü 21. dakikada geldi. Konyaspor'da Blaž Kramer, takımını öne geçiren isim oldu ve ev sahibine maçta rahatlık sağlayan golü kaydetti.

Blaz Kramer'in gol sevinci

MULEKA FARKI ARTIRDI

Konyaspor, ilk golden kısa süre sonra bir kez daha rakip fileleri havalandırdı. 28. dakikada sahneye çıkan Jackson Muleka, farkı ikiye çıkararak takımını iyice rahatlattı.

SKORU GONÇALVES BELİRLEDİ

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Konyaspor bir gol daha buldu. 90+2. dakikada Diogo Gonçalves topu ağlara gönderdi ve mücadelede skor 3-0 olarak kesinleşti.

Konyaspor Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak

KONYASPOR 8'İNCİ SIRAYA YÜKSELDİ

Bu galibiyetin ardından TÜMOSAN Konyaspor, Süper Lig'de 34 puanla 8'inci sırada yer aldı. Misirli.com.tr Fatih Karagümrük ise 20 puanla son sırada kaldı.

GELECEK HAFTANIN PROGRAMI

Trendyol Süper Lig'de gelecek hafta Konyaspor, Hesap.com Antalyaspor deplasmanına çıkacak. Fatih Karagümrük ise sahasında ikas Eyüpspor'u konuk edecek.

