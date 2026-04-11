Konyaspor, karşılaşmada oyunun kontrolünü erken bölümde eline aldı. Ev sahibi ekip, ilk yarıda bulduğu gollerle skor üstünlüğünü kurdu ve maçın kalan kısmında avantajını korumayı başardı.
KRAMER PERDEYİ AÇTI
Yeşil-beyazlı takımın ilk golü 21. dakikada geldi. Konyaspor'da Blaž Kramer, takımını öne geçiren isim oldu ve ev sahibine maçta rahatlık sağlayan golü kaydetti.
MULEKA FARKI ARTIRDI
Konyaspor, ilk golden kısa süre sonra bir kez daha rakip fileleri havalandırdı. 28. dakikada sahneye çıkan Jackson Muleka, farkı ikiye çıkararak takımını iyice rahatlattı.
SKORU GONÇALVES BELİRLEDİ
Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Konyaspor bir gol daha buldu. 90+2. dakikada Diogo Gonçalves topu ağlara gönderdi ve mücadelede skor 3-0 olarak kesinleşti.
KONYASPOR 8'İNCİ SIRAYA YÜKSELDİ
Bu galibiyetin ardından TÜMOSAN Konyaspor, Süper Lig'de 34 puanla 8'inci sırada yer aldı. Misirli.com.tr Fatih Karagümrük ise 20 puanla son sırada kaldı.
GELECEK HAFTANIN PROGRAMI
Trendyol Süper Lig'de gelecek hafta Konyaspor, Hesap.com Antalyaspor deplasmanına çıkacak. Fatih Karagümrük ise sahasında ikas Eyüpspor'u konuk edecek.