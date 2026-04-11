Konyaspor, Süper Lig'de sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti ve 34 puanla 8. sıraya yükseldi.

Yeşil-beyazlı takımın ilk golü 21. dakikada geldi. Konyaspor'da Blaž Kramer, takımını öne geçiren isim oldu ve ev sahibine maçta rahatlık sağlayan golü kaydetti.

Blaz Kramer'in gol sevinci

MULEKA FARKI ARTIRDI

Konyaspor, ilk golden kısa süre sonra bir kez daha rakip fileleri havalandırdı. 28. dakikada sahneye çıkan Jackson Muleka, farkı ikiye çıkararak takımını iyice rahatlattı.

SKORU GONÇALVES BELİRLEDİ

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Konyaspor bir gol daha buldu. 90+2. dakikada Diogo Gonçalves topu ağlara gönderdi ve mücadelede skor 3-0 olarak kesinleşti.