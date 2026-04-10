Nuri Şahin'in ekibi, bu sonuçla ligde üç maç sonra galibiyet sevinci yaşadı ve puanını 47'ye yükseltti. Volkan Demirel yönetimindeki Gençlerbirliği ise 25 puanda kaldı. Başkent temsilcisinin ligdeki galibiyet hasreti 9 maça çıktı.
SHOMURODOV PERDEYİ ERKEN AÇTI
Karşılaşmanın 9. dakikasında Bertuğ Yıldırım ile yaptığı verkaçın ardından ceza sahasına yönelen Shomurodov, aşırtma vuruşla topu kaleci Velho'nun üzerinden ağlara gönderdi. Bu golle birlikte Başakşehir maçın başında üstünlüğü ele geçirdi.
İLK YARIDA FARKI AÇTI
Mücadelenin 40. dakikasında Brnic'in sol kanattan yaptığı ortada Yusuf Sarı, ceza sahası içinde topuk pasıyla meşin yuvarlağı Shomurodov'a aktardı. Özbek futbolcu, penaltı noktası civarından yaptığı vuruşla farkı ikiye çıkardı.
Ev sahibi ekip 42. dakikada bir gol daha buldu. Yusuf Sarı'nın sağ kanattan ortasında Bertuğ Yıldırım, altıpas çizgisi üzerinden yaptığı kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi ve skor 3-0'a geldi.
GENÇLERBİRLİĞİ FIRSATLARI DEĞERLENDİREMEDİ
İkinci yarıda farkı azaltmak isteyen Gençlerbirliği, 64. dakikada etkili geldi. Göktan Gürpüz'ün pasında savunma arkasına sarkan Cihan Çanak'ın ortasında Niang'ın kafa vuruşu yandan auta çıktı.
Başakşehir ise 75. dakikada dördüncü gole çok yaklaştı. Yusuf Sarı'nın sağdan yerden çıkardığı topa Kemen ceza yayı içinde vurdu, kaleci Velho gole izin vermedi. Dönen topu tamamlamak isteyen Crespo da Portekizli kaleciyi geçemedi.
İLK YARIDAKİ GOLLER SONUCU BELİRLEDİ
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve RAMS Başakşehir sahadan 3-0 galip ayrıldı. Turuncu-lacivertliler gelecek hafta Trabzonspor deplasmanına çıkacak. Gençlerbirliği ise sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.