Karadeniz'de 5 gollü düello! Rizespor - Samsunspor: 4-1

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasından ertelenen maçta Çaykur Rizespor, sahasında Samsunspor'u 4-1 mağlup etti. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip, özellikle ilk yarıda ortaya koyduğu etkili performansla sonuca gitti.

Hızlı Özet
  • Çaykur Rizespor, sahasında Samsunspor'u 4-1 mağlup etti.
  • Loide Augusto iki gol atarken, Attila Mocsi ve Qazim Laçi birer golle skora katkı sağladı.
  • Samsunspor'un tek golünü 90+3. dakikada Cherif Ndiaye kaydetti.
  • Çaykur Rizespor puanını 33'e yükseltirken, Samsunspor 36 puanda kaldı.
  • Rizespor gelecek hafta Gaziantep FK'yi ağırlayacak, Samsunspor ise Eyüpspor deplasmanına gidecek.

Çaykur Rizespor, karşılaşmada gol perdesini 39. dakikada Loide Augusto ile açtı. Bu golün ardından baskısını artıran Karadeniz ekibi, 43. dakikada Attila Mocsi'nin golüyle farkı ikiye çıkardı. İlk yarının uzatma dakikalarında sahneye çıkan Qazim Laçi, 45+3'te takımının üçüncü golünü attı ve Rizespor soyunma odasına 3-0 üstün girdi.

AUGUSTO YİNE SAHNEDE

İkinci yarıya da etkili başlayan Çaykur Rizespor, 50. dakikada Loide Augusto ile bir kez daha gol sevinci yaşadı. Başarılı futbolcu, kendisinin ikinci, takımının ise dördüncü golünü kaydederek farkı açtı.

SAMSUNSPOR SON SÖZÜ SÖYLEDİ

Konuk ekip Samsunspor, maçın son bölümünde farkı azaltmayı başardı. 90+3. dakikada Cherif Ndiaye'nin attığı golle skor 4-1'e geldi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele Çaykur Rizespor'un farklı galibiyetiyle tamamlandı.

PUAN DURUMUNDA SON TABLO

Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor puanını 33'e yükseltti. Samsunspor ise 36 puanda kaldı. Süper Lig'in bir sonraki haftasında Rizespor sahasında Gaziantep FK'yi konuk edecek. Samsunspor ise Eyüpspor deplasmanına çıkacak.

