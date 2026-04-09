Çaykur Rizespor, karşılaşmada gol perdesini 39. dakikada Loide Augusto ile açtı. Bu golün ardından baskısını artıran Karadeniz ekibi, 43. dakikada Attila Mocsi'nin golüyle farkı ikiye çıkardı. İlk yarının uzatma dakikalarında sahneye çıkan Qazim Laçi, 45+3'te takımının üçüncü golünü attı ve Rizespor soyunma odasına 3-0 üstün girdi.
AUGUSTO YİNE SAHNEDE
İkinci yarıya da etkili başlayan Çaykur Rizespor, 50. dakikada Loide Augusto ile bir kez daha gol sevinci yaşadı. Başarılı futbolcu, kendisinin ikinci, takımının ise dördüncü golünü kaydederek farkı açtı.
SAMSUNSPOR SON SÖZÜ SÖYLEDİ
Konuk ekip Samsunspor, maçın son bölümünde farkı azaltmayı başardı. 90+3. dakikada Cherif Ndiaye'nin attığı golle skor 4-1'e geldi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele Çaykur Rizespor'un farklı galibiyetiyle tamamlandı.
PUAN DURUMUNDA SON TABLO
Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor puanını 33'e yükseltti. Samsunspor ise 36 puanda kaldı. Süper Lig'in bir sonraki haftasında Rizespor sahasında Gaziantep FK'yi konuk edecek. Samsunspor ise Eyüpspor deplasmanına çıkacak.