Loide Augusto iki gol atarken, Attila Mocsi ve Qazim Laçi birer golle skora katkı sağladı.

Çaykur Rizespor, karşılaşmada gol perdesini 39. dakikada Loide Augusto ile açtı. Bu golün ardından baskısını artıran Karadeniz ekibi, 43. dakikada Attila Mocsi'nin golüyle farkı ikiye çıkardı. İlk yarının uzatma dakikalarında sahneye çıkan Qazim Laçi, 45+3'te takımının üçüncü golünü attı ve Rizespor soyunma odasına 3-0 üstün girdi.

AUGUSTO YİNE SAHNEDE

İkinci yarıya da etkili başlayan Çaykur Rizespor, 50. dakikada Loide Augusto ile bir kez daha gol sevinci yaşadı. Başarılı futbolcu, kendisinin ikinci, takımının ise dördüncü golünü kaydederek farkı açtı.