Trendyol 1. Lig'de ise Atakaş Hatayspor, Arca Çorum FK, Eminevim Ümraniyespor ve Alagöz Holding Iğdır FK çeşitli nedenlerle PFDK'ye sevk edildi. Federasyon, alt liglerdeki disiplin dosyalarına ilişkin detayları da kamuoyuyla paylaştı.

OSMAN ÖZKÖYLÜ DE LİSTEDE YER ALDI

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü'nün de sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği belirtildi. Böylece hem Süper Lig hem de 1. Lig'de kulüplerin yanı sıra iki teknik adam da disiplin kuruluna gönderilmiş oldu.