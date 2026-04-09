Süper Lig'de erteleme maçları sonrası 4 takım PFDK'ya sevk edildi

TFF'nin açıklamasında, Süper Lig 27. hafta erteleme maçlarında yaşanan disiplin ihlallerinin ardından 4 kulüp hakkında sevk kararı verildiği bildirildi. Galatasaray, Göztepe, Çaykur Rizespor ve Samsunspor'un disipline gönderildiği duyuruldu.

Süper Lig'de erteleme maçları sonrası 4 takım PFDK'ya sevk edildi
  • Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Çaykur Rizespor maçında sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi.
  • Trendyol 1. Lig'den Atakaş Hatayspor, Arca Çorum FK, Eminevim Ümraniyespor ve Alagöz Holding Iğdır FK çeşitli nedenlerle PFDK'ye sevk edildi.
  • Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi.

Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink'in, Çaykur Rizespor ile oynanan müsabakada sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği açıklandı. Kararla birlikte Fink'in durumu kurulun vereceği kararın ardından netlik kazanacak.

Süper Lig'de erteleme maçları sonrası 4 takım PFDK'ya sevk edildi-2

1. LİG'DE 4 KULÜP DAHA DİSİPLİNE GÖNDERİLDİ

Trendyol 1. Lig'de ise Atakaş Hatayspor, Arca Çorum FK, Eminevim Ümraniyespor ve Alagöz Holding Iğdır FK çeşitli nedenlerle PFDK'ye sevk edildi. Federasyon, alt liglerdeki disiplin dosyalarına ilişkin detayları da kamuoyuyla paylaştı.

Süper Lig'de erteleme maçları sonrası 4 takım PFDK'ya sevk edildi-3

OSMAN ÖZKÖYLÜ DE LİSTEDE YER ALDI

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü'nün de sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği belirtildi. Böylece hem Süper Lig hem de 1. Lig'de kulüplerin yanı sıra iki teknik adam da disiplin kuruluna gönderilmiş oldu.

