Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada, Haris Hajradinovic ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi. Kulüp açıklamasında, takım kaptanına Kasımpaşa formasıyla başarı dileğinde bulunuldu.
SAKATLIK NEDENİYLE SEZONU KAPATMIŞTI
32 yaşındaki futbolcu, bu sezonun 7. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşmada yaşadığı sakatlığın ardından ağır bir darbe almıştı. Çapraz bağları yırtılan tecrübeli on numara, geçirdiği ameliyat sonrası sezonu kapatmıştı.
KASIMPAŞA'NIN ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN BİRİ
Uzun yıllardır lacivert-beyazlı formayı giyen Haris Hajradinovic, Kasımpaşa'nın son dönemdeki en istikrarlı isimleri arasında yer aldı. Tecrübeli oyuncunun sözleşmesinin uzatılması, kulübün gelecek planlamasında önemli adımlardan biri olarak öne çıktı.
246 MAÇA ÇIKTI
Haris Hajradinovic, Kasımpaşa formasıyla bugüne kadar 246 karşılaşmada görev yaptı. Bosna Hersekli futbolcu bu maçlarda 33 gol atarken 54 asistlik katkı sağladı.