Sözleşme uzatımı, kulübün gelecek planlamasında önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Tecrübeli oyuncu, Kasımpaşa'nın son dönemdeki en istikrarlı isimlerinden biri olarak gösteriliyor.

Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada, Haris Hajradinovic ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi. Kulüp açıklamasında, takım kaptanına Kasımpaşa formasıyla başarı dileğinde bulunuldu.

SAKATLIK NEDENİYLE SEZONU KAPATMIŞTI

32 yaşındaki futbolcu, bu sezonun 7. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşmada yaşadığı sakatlığın ardından ağır bir darbe almıştı. Çapraz bağları yırtılan tecrübeli on numara, geçirdiği ameliyat sonrası sezonu kapatmıştı.