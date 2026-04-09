CANLI YAYIN
Geri

Kasımpaşa Haris Hajradinovic ile devam dedi

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, takım kaptanı Haris Hajradinovic ile yola devam etme kararı aldı. Lacivert-beyazlı kulüp, sezon sonunda sözleşmesi bitecek tecrübeli futbolcunun kontratının uzatıldığını duyurdu.

Giriş Tarihi:
Kasımpaşa Haris Hajradinovic ile devam dedi
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Kasımpaşa, takım kaptanı Haris Hajradinovic ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
  • 32 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu, bu sezon Çaykur Rizespor maçında çapraz bağları yırtılması nedeniyle sezonu kapatmıştı.
  • Hajradinovic, Kasımpaşa formasıyla toplam 246 maçta 33 gol ve 54 asist kaydetti.
  • Tecrübeli oyuncu, Kasımpaşa'nın son dönemdeki en istikrarlı isimlerinden biri olarak gösteriliyor.
  • Sözleşme uzatımı, kulübün gelecek planlamasında önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada, Haris Hajradinovic ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi. Kulüp açıklamasında, takım kaptanına Kasımpaşa formasıyla başarı dileğinde bulunuldu.

Kasımpaşa Haris Hajradinovic ile devam dedi-2

SAKATLIK NEDENİYLE SEZONU KAPATMIŞTI

32 yaşındaki futbolcu, bu sezonun 7. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşmada yaşadığı sakatlığın ardından ağır bir darbe almıştı. Çapraz bağları yırtılan tecrübeli on numara, geçirdiği ameliyat sonrası sezonu kapatmıştı.

Kasımpaşa Haris Hajradinovic ile devam dedi-3

KASIMPAŞA'NIN ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN BİRİ

Uzun yıllardır lacivert-beyazlı formayı giyen Haris Hajradinovic, Kasımpaşa'nın son dönemdeki en istikrarlı isimleri arasında yer aldı. Tecrübeli oyuncunun sözleşmesinin uzatılması, kulübün gelecek planlamasında önemli adımlardan biri olarak öne çıktı.

Kasımpaşa Haris Hajradinovic ile devam dedi-4

246 MAÇA ÇIKTI

Haris Hajradinovic, Kasımpaşa formasıyla bugüne kadar 246 karşılaşmada görev yaptı. Bosna Hersekli futbolcu bu maçlarda 33 gol atarken 54 asistlik katkı sağladı.

