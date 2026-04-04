Fatih Karagümrük Rizespor'u 2-1 yenip umut tazeledi

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında ligin son sırasında yer alan Fatih Karagümrük, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede İstanbul ekibi, bulduğu geç golle hanesine 3 puanı yazdırdı.

  • Fatih Karagümrük, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u sahasında 2-1 mağlup etti.
  • Serginho 39. dakikada Fatih Karagümrük'ü 1-0 öne geçirirken, Ali Sowe 70. dakikada Rizespor'a beraberliği getirdi.
  • Shavy Babicka 87. dakikada attığı golle Fatih Karagümrük'e galibiyeti kazandırdı.
  • Fatih Karagümrük sezonun 5. galibiyetiyle puanını 20'ye yükseltti ancak son sırada kaldı.
  • Çaykur Rizespor üst üste ikinci mağlubiyetini alarak 30 puanda 12. sırada kaldı.

Karşılaşmanın ilk golü 39. dakikada geldi. Fatih Karagümrük'te Serginho, fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi ekip, ilk yarıyı bu skorla üstün tamamladı.

RİZESPOR EŞİTLİĞİ YAKALADI

İkinci yarıda beraberlik için baskısını artıran Çaykur Rizespor, aradığı golü 70. dakikada buldu. Ali Sowe'un kaydettiği golle konuk ekip skoru 1-1'e getirdi ve mücadelede dengeyi sağladı.

SON SÖZ BABICKA'DAN GELDİ

Maçta dakikalar 87'yi gösterdiğinde sahneye Shavy Babicka çıktı. Fatih Karagümrük, bu golle yeniden öne geçti ve kalan dakikalarda skor üstünlüğünü koruyarak sahadan 2-1 galip ayrıldı.

5. GALİBİYETİNİ ALDI

Bu sonuçla birlikte Fatih Karagümrük, Süper Lig'de bu sezonki 5. galibiyetini elde etti. İstanbul temsilcisi puanını 20'ye yükseltti ancak haftayı yine son sırada tamamladı.

RİZESPOR SERİYİ TERSİNE ÇEVİREMEDİ

Üç maçlık galibiyet serisinin ardından üst üste ikinci mağlubiyetini yaşayan Çaykur Rizespor, 30 puanda kaldı. Karadeniz ekibi haftayı 12. sırada geçti.

SIRADAKİ MAÇLAR

Süper Lig'in 29. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Çaykur Rizespor ise sahasında Samsunspor'u konuk edecek.

