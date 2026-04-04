İkinci yarıda beraberlik için baskısını artıran Çaykur Rizespor, aradığı golü 70. dakikada buldu. Ali Sowe'un kaydettiği golle konuk ekip skoru 1-1'e getirdi ve mücadelede dengeyi sağladı.

SON SÖZ BABICKA'DAN GELDİ

Maçta dakikalar 87'yi gösterdiğinde sahneye Shavy Babicka çıktı. Fatih Karagümrük, bu golle yeniden öne geçti ve kalan dakikalarda skor üstünlüğünü koruyarak sahadan 2-1 galip ayrıldı.

5. GALİBİYETİNİ ALDI

Bu sonuçla birlikte Fatih Karagümrük, Süper Lig'de bu sezonki 5. galibiyetini elde etti. İstanbul temsilcisi puanını 20'ye yükseltti ancak haftayı yine son sırada tamamladı.