Karşılaşmanın ilk golü 39. dakikada geldi. Fatih Karagümrük'te Serginho, fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi ekip, ilk yarıyı bu skorla üstün tamamladı.
RİZESPOR EŞİTLİĞİ YAKALADI
İkinci yarıda beraberlik için baskısını artıran Çaykur Rizespor, aradığı golü 70. dakikada buldu. Ali Sowe'un kaydettiği golle konuk ekip skoru 1-1'e getirdi ve mücadelede dengeyi sağladı.
SON SÖZ BABICKA'DAN GELDİ
Maçta dakikalar 87'yi gösterdiğinde sahneye Shavy Babicka çıktı. Fatih Karagümrük, bu golle yeniden öne geçti ve kalan dakikalarda skor üstünlüğünü koruyarak sahadan 2-1 galip ayrıldı.
5. GALİBİYETİNİ ALDI
Bu sonuçla birlikte Fatih Karagümrük, Süper Lig'de bu sezonki 5. galibiyetini elde etti. İstanbul temsilcisi puanını 20'ye yükseltti ancak haftayı yine son sırada tamamladı.
RİZESPOR SERİYİ TERSİNE ÇEVİREMEDİ
Üç maçlık galibiyet serisinin ardından üst üste ikinci mağlubiyetini yaşayan Çaykur Rizespor, 30 puanda kaldı. Karadeniz ekibi haftayı 12. sırada geçti.
SIRADAKİ MAÇLAR
Süper Lig'in 29. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Çaykur Rizespor ise sahasında Samsunspor'u konuk edecek.