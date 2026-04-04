Papara Park'ta oynanan kritik mücadelede 3 puanı alan Trabzonspor, puanını 63'e yükseltti. Galatasaray ise haftayı 64 puanda kapattı. Bu sonuçla iki takım arasındaki fark 1 puana indi.
SIRALAMA DEĞİŞTİ
Trabzonspor, aldığı galibiyetin ardından Fenerbahçe'yi geride bırakarak 2. sıraya yerleşti. Sarı-lacivertli ekip 60 puanla haftaya girerken, Beşiktaş ise 52 puanla 4. basamakta bulunuyor. Galatasaray liderliğini sürdürse de üst sıralardaki tablo tamamen yeniden şekillendi.
GÖZLER KADIKÖY'DEKİ DERBİDE
Zirve yarışındaki bir diğer kritik karşılaşma 5 Nisan Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi olacak. Kadıköy'deki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Fenerbahçe'nin galip gelmesi halinde Trabzonspor ile arasındaki fark 3 puana çıkacak. Puan kaybı yaşanması halinde ise bordo-mavililerin yarıştaki konumu daha da güçlenecek.
GALATASARAY'IN MAÇ EKSİĞİ VAR
Galatasaray, 64 puanda kalmasına rağmen yarışta hala önemli bir avantaja sahip. Sarı-kırmızılı ekip, hafta içinde deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma, puan tablosundaki son görünümü doğrudan etkileyecek.
SEZONUN KADER MAÇI 26 NİSAN'DA
Şampiyonluk yarışında gözler şimdiden 26 Nisan'da oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisine çevrildi. RAMS Park'taki dev mücadeleye takımların hangi puanlarla çıkacağı, sezonun geri kalan bölümünde belirleyici olacak. Son 6 haftaya girilirken zirvede hata payı iyice azaldı.
KALAN MAÇLAR
GALATASARAY
Göztepe v Galatasaray
Galatasaray v Kocaelispor
Gençlerbirliği v Galatasaray
Galatasaray v Fenerbahçe
Samsunspor v Galatasaray
Galatasaray v Antalyaspor
Kasımpaşa v Galatasaray
TRABZONSPOR
Alanyaspor v Trabzonspor
Trabzonspor v Başakşehir
Konyaspor v Trabzonspor
Trabzonspor v Göztepe
Beşiktaş v Trabzonspor
Trabzonspor v Gençlerbirliği
FENERBAHÇE
Fenerbahçe v Beşiktaş
Kayserispor v Fenerbahçe
Fenerbahçe v Çaykur Rizespor
Galatasaray v Fenerbahçe
Fenerbahçe v Başakşehir
Konyaspor v Fenerbahçe
Fenerbahçe v Eyüpspor