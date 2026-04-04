Süper Lig'de dengeler değişti! İşte Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin kalan maçları

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek zirve yarışında dengeleri değiştirdi. Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri Paul Onuachu ile Nwaiwu attı. Galatasaray'ın tek sayısı Singo'dan geldi. Fırtına'nın bu zaferiyle kalan maçlar daha da önem kazandı. İşte oynanacak karşılaşmalar...

  • Trabzonspor, Papara Park'ta aldığı galibiyetle puanını 63'e yükselterek lider Galatasaray ile arasındaki farkı 1 puana indirdi.
  • Trabzonspor, Fenerbahçe'yi geride bırakarak 2. sıraya yükselirken Fenerbahçe 60 puanla 3. sıraya geriledi.
  • Galatasaray 64 puanla liderliğini sürdürüyor ve hafta içinde Göztepe ile oynayacağı maç eksiği bulunuyor.
  • Fenerbahçe ile Beşiktaş, 5 Nisan Pazar günü saat 20.00'de Kadıköy'de karşılaşacak.
  • Galatasaray ile Fenerbahçe, 26 Nisan'da RAMS Park'ta şampiyonluk yarışının kader maçında karşı karşıya gelecek.

Papara Park'ta oynanan kritik mücadelede 3 puanı alan Trabzonspor, puanını 63'e yükseltti. Galatasaray ise haftayı 64 puanda kapattı. Bu sonuçla iki takım arasındaki fark 1 puana indi.

SIRALAMA DEĞİŞTİ

Trabzonspor, aldığı galibiyetin ardından Fenerbahçe'yi geride bırakarak 2. sıraya yerleşti. Sarı-lacivertli ekip 60 puanla haftaya girerken, Beşiktaş ise 52 puanla 4. basamakta bulunuyor. Galatasaray liderliğini sürdürse de üst sıralardaki tablo tamamen yeniden şekillendi.

GÖZLER KADIKÖY'DEKİ DERBİDE

Zirve yarışındaki bir diğer kritik karşılaşma 5 Nisan Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi olacak. Kadıköy'deki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Fenerbahçe'nin galip gelmesi halinde Trabzonspor ile arasındaki fark 3 puana çıkacak. Puan kaybı yaşanması halinde ise bordo-mavililerin yarıştaki konumu daha da güçlenecek.

GALATASARAY'IN MAÇ EKSİĞİ VAR

Galatasaray, 64 puanda kalmasına rağmen yarışta hala önemli bir avantaja sahip. Sarı-kırmızılı ekip, hafta içinde deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma, puan tablosundaki son görünümü doğrudan etkileyecek.

SEZONUN KADER MAÇI 26 NİSAN'DA

Şampiyonluk yarışında gözler şimdiden 26 Nisan'da oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisine çevrildi. RAMS Park'taki dev mücadeleye takımların hangi puanlarla çıkacağı, sezonun geri kalan bölümünde belirleyici olacak. Son 6 haftaya girilirken zirvede hata payı iyice azaldı.

KALAN MAÇLAR

GALATASARAY

Göztepe v Galatasaray
Galatasaray v Kocaelispor
Gençlerbirliği v Galatasaray
Galatasaray v Fenerbahçe
Samsunspor v Galatasaray
Galatasaray v Antalyaspor
Kasımpaşa v Galatasaray

TRABZONSPOR

Alanyaspor v Trabzonspor
Trabzonspor v Başakşehir
Konyaspor v Trabzonspor
Trabzonspor v Göztepe
Beşiktaş v Trabzonspor
Trabzonspor v Gençlerbirliği

FENERBAHÇE

Fenerbahçe v Beşiktaş
Kayserispor v Fenerbahçe
Fenerbahçe v Çaykur Rizespor
Galatasaray v Fenerbahçe
Fenerbahçe v Başakşehir
Konyaspor v Fenerbahçe
Fenerbahçe v Eyüpspor

