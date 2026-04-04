Galatasaray 64 puanla liderliğini sürdürüyor ve hafta içinde Göztepe ile oynayacağı maç eksiği bulunuyor.

Trabzonspor, aldığı galibiyetin ardından Fenerbahçe'yi geride bırakarak 2. sıraya yerleşti. Sarı-lacivertli ekip 60 puanla haftaya girerken, Beşiktaş ise 52 puanla 4. basamakta bulunuyor. Galatasaray liderliğini sürdürse de üst sıralardaki tablo tamamen yeniden şekillendi.

Papara Park'ta oynanan kritik mücadelede 3 puanı alan Trabzonspor, puanını 63'e yükseltti. Galatasaray ise haftayı 64 puanda kapattı. Bu sonuçla iki takım arasındaki fark 1 puana indi.

GÖZLER KADIKÖY'DEKİ DERBİDE

Zirve yarışındaki bir diğer kritik karşılaşma 5 Nisan Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi olacak. Kadıköy'deki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Fenerbahçe'nin galip gelmesi halinde Trabzonspor ile arasındaki fark 3 puana çıkacak. Puan kaybı yaşanması halinde ise bordo-mavililerin yarıştaki konumu daha da güçlenecek.

GALATASARAY'IN MAÇ EKSİĞİ VAR

Galatasaray, 64 puanda kalmasına rağmen yarışta hala önemli bir avantaja sahip. Sarı-kırmızılı ekip, hafta içinde deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma, puan tablosundaki son görünümü doğrudan etkileyecek.