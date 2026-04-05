Karşılaşmada ilk gol konuk ekipten geldi. Konyaspor, 23. dakikada Enis Bardhi'nin penaltıdan kaydettiği golle Samsunspor deplasmanında 1-0 öne geçti. İlk yarının son bölümünde baskısını artıran ev sahibi ekip, 42. dakikada Carlo Holse ile eşitliği sağladı ve soyunma odasına 1-1'lik skorla gidildi.
HOLSE YİNE SAHNEYE ÇIKTI
İkinci yarıda oyunun temposu yükselirken Samsunspor, 72. dakikada bir kez daha Carlo Holse ile golü buldu. Danimarkalı futbolcunun ikinci golüyle Karadeniz temsilcisi mücadelede 2-1 öne geçti ve tribünlerde büyük sevinç yaşandı.
KRAMER CEVABI VERDİ
Konyaspor, Samsunspor'un üstünlüğüne uzun süre izin vermedi. Konuk ekip, 79. dakikada Blaz Kramer'in golüyle skoru yeniden dengeledi. Bu golle birlikte mücadelede sonuç yeniden başa döndü.
KIRMIZI KART VE KAÇAN PENALTI
Karşılaşmanın en kritik anı son bölümde yaşandı. Samsunspor, 90. dakikada penaltı kazandı. Pozisyona neden olan Konyasporlu Adama Nagalo, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Ev sahibi ekipte 90+3. dakikada topun başına geçen Olivier Ntcham, kaleci Bahadır'ı geçemedi. Kalan dakikalarda başka gol çıkmadı ve mücadele 2-2 sona erdi.
PUANLAR PAYLAŞILDI
Bu sonucun ardından Samsunspor puanını 36'ya yükseltti. Konyaspor ise 31 puana ulaştı. Samsunspor, hafta arasında erteleme maçında Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak, ardından ligde Eyüpspor ile karşılaşacak. Konyaspor ise gelecek hafta sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.