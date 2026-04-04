PRİM TARTIŞMALARINA YANIT VERDİ

Milli Takım üzerinden yürütülen prim tartışmalarına da değinen Hacıosmanoğlu, sporcuları motive etmek için kendi imkanlarını kullandıklarını söyledi. "Cenab-ı Allah federasyon başkanlığını nasip etti. Para ne günler için lazım? Bu günler için lazım. Çocukları biraz motive edebildiysek ne mutlu bize. Yoksa parayı mezara götürmeyeceğiz, kimse merak etmesin. Biz kendi paramızdan, kendi sermayemizden çocuklara veriyoruz" ifadeleriyle bu konuya açıklık getirdi.

DÜNYA KUPASI HEDEFİNİ YİNELEDİ

Hacıosmanoğlu, oyunculara Dünya Kupası hedefiyle motive edici mesajlar verdiğini de söyledi. "Dünya şampiyonu olun dedim; belki de hayal edemeyeceğiniz şeylerle karşılaşacaksınız dedim. İnsanlar konuşuyor, bir şeylerin altında bir şeyler arıyor ama ben hiç dinlemiyorum. Siz de dinlemeyin" diyerek eleştirilere kulak asmadığını belirtti.