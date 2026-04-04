İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan milli takım ve derbi açıklaması! Tartışmalara yanıt verdi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Süper Lig'de nefeslerin tutulduğu Trabzonspor-Galatasaray maçı öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kritik karşılaşmada gündemin yalnızca futbol olması gerektiğini vurgulayan Hacıosmanoğlu, hakemle ilgili net konuştu.

  • TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor-Galatasaray maçında hakem tartışmasının değil futbolun öne çıkmasını ve kimsenin hakkının yenmemesini istedi.
  • Hacıosmanoğlu, Milli Takım oyuncularına verdiği primleri kendi imkanlarından karşıladığını ve sporcuları motive etmek için kullandığını açıkladı.
  • TFF Başkanı, oyunculara Dünya Kupası hedefiyle motive edici mesajlar verdiğini ve eleştirilere kulak asmadığını belirtti.
  • Hacıosmanoğlu, Milli Takım başarısının sadece Türkiye değil Türk İslam alemini temsil ettiğini ifade etti.
  • TFF Başkanı, Kosova Futbol Federasyonu Başkanı dahil birçok ülke federasyon başkanından destek mesajı aldığını söyledi.

Trabzonspor-Galatasaray maçı öncesinde değerlendirmelerde bulunan Hacıosmanoğlu, sahada hakem tartışmasının değil futbolun öne çıkmasını istedi. Hacıosmanoğlu, "Trabzonspor-Galatasaray maçına dair tek arzum, bu akşam sahada hakemi kimse görmesin. Oynanan futbolu görsün" dedi.

"KİMSENİN HAKKI YENMESİN"

TFF Başkanı, mücadelede adalet vurgusu da yaptı. Hacıosmanoğlu, "Kimsenin hakkı yenmesin. Sahada kim hak ediyorsa, o kazansın" sözleriyle maçın sonucunu futbolun belirlemesi gerektiğini dile getirdi.

PRİM TARTIŞMALARINA YANIT VERDİ

Milli Takım üzerinden yürütülen prim tartışmalarına da değinen Hacıosmanoğlu, sporcuları motive etmek için kendi imkanlarını kullandıklarını söyledi. "Cenab-ı Allah federasyon başkanlığını nasip etti. Para ne günler için lazım? Bu günler için lazım. Çocukları biraz motive edebildiysek ne mutlu bize. Yoksa parayı mezara götürmeyeceğiz, kimse merak etmesin. Biz kendi paramızdan, kendi sermayemizden çocuklara veriyoruz" ifadeleriyle bu konuya açıklık getirdi.

DÜNYA KUPASI HEDEFİNİ YİNELEDİ

Hacıosmanoğlu, oyunculara Dünya Kupası hedefiyle motive edici mesajlar verdiğini de söyledi. "Dünya şampiyonu olun dedim; belki de hayal edemeyeceğiniz şeylerle karşılaşacaksınız dedim. İnsanlar konuşuyor, bir şeylerin altında bir şeyler arıyor ama ben hiç dinlemiyorum. Siz de dinlemeyin" diyerek eleştirilere kulak asmadığını belirtti.

"BİZ TÜRK İSLAM ALEMİNİ TEMSİL EDİYORUZ"

Açıklamalarında milli takım başarısının yalnızca Türkiye ile sınırlı olmadığını söyleyen Hacıosmanoğlu, bu süreci daha geniş bir sorumluluk olarak gördüğünü ifade etti. "Çok değerli federasyon başkanları Türk futboluna hizmet etti. Trabzonlu olarak ayırmanın davası yok; bu, milli bir dava. Hatta sadece 80 milyon olarak düşünmeyin, biz Türk İslam alemini temsil ediyoruz" dedi.

"KUPAYI ALIR GELİRİZ İNŞALLAH"

TFF Başkanı, birçok ülke federasyon başkanından destek mesajı aldığını da açıkladı. Kosova Futbol Federasyonu Başkanı'nın da kendisine başarı dileğinde bulunduğunu söyleyen Hacıosmanoğlu, "Cenab-ı Allah nasip eder inşallah kupayı almayı, alır geliriz inşallah" sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

