Karşılaşmanın ilk bölümlerinde iki takım da kontrollü bir oyun sergiledi. Gaziantep FK, 19. dakikada Maxim'in pasında Bayo ile etkili olmaya çalıştı ancak bu pozisyondan sonuç çıkmadı. Alanyaspor ise rakip yarı alanda daha fazla görünmeye başladığı dakikalarda golü buldu. Savunmanın arkasına atılan topta İbrahim Kaya, 42. dakikada ağları havalandırdı ve takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı, Alanyaspor'un üstünlüğüyle tamamlandı.

KOZLOWSKI DENGEYİ SAĞLADI

İkinci yarıda Gaziantep FK daha istekli bir görüntü ortaya koydu. Ev sahibi ekip, aradığı golü 63. dakikada buldu. Sağ kanattan Luis Perez'in ortasında seken top ceza alanı yayında Kozlowski'nin önünde kaldı. Polonyalı futbolcu düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi ve skora denge getirdi.