Karşılaşmanın ilk bölümlerinde iki takım da kontrollü bir oyun sergiledi. Gaziantep FK, 19. dakikada Maxim'in pasında Bayo ile etkili olmaya çalıştı ancak bu pozisyondan sonuç çıkmadı. Alanyaspor ise rakip yarı alanda daha fazla görünmeye başladığı dakikalarda golü buldu. Savunmanın arkasına atılan topta İbrahim Kaya, 42. dakikada ağları havalandırdı ve takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı, Alanyaspor'un üstünlüğüyle tamamlandı.
KOZLOWSKI DENGEYİ SAĞLADI
İkinci yarıda Gaziantep FK daha istekli bir görüntü ortaya koydu. Ev sahibi ekip, aradığı golü 63. dakikada buldu. Sağ kanattan Luis Perez'in ortasında seken top ceza alanı yayında Kozlowski'nin önünde kaldı. Polonyalı futbolcu düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi ve skora denge getirdi.
KALAN DAKİKALARDA GOL ÇIKMADI
Beraberlik golünün ardından iki takım da galibiyet için fırsatlar yakaladı. Alanyaspor'da 79. dakikada İbrahim Kaya'nın şutunda kaleci Zafer Görgen gole izin vermedi. Gaziantep FK ise 84. dakikada Kozlowski ile önemli bir fırsat yakaladı ancak Victor başarılı oldu. Mücadelenin son bölümünde baskısını artıran ev sahibi ekip, 90. dakikada Maxim ile serbest vuruştan sonuç alamadı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 1-1 tamamlandı.
PUAN DURUMUNDA SON TABLO
Bu sonucun ardından Gaziantep FK puanını 34'e yükseltti ve haftayı 8. sırada tamamladı. Corendon Alanyaspor ise 32 puana ulaştı ve 10. basamakta yer aldı. Gaziantep FK gelecek hafta Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak. Alanyaspor ise sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.