Hakem Batuhan Kolak, her iki penaltıyı da VAR incelemesi sonrası verdi.

İkinci yarıda baskısını sürdüren Göztepe, 68. dakikada bir kez daha penaltı kazandı. Janderson'un ceza sahasında yerde kalmasının ardından VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen Batuhan Kolak, ikinci kez beyaz noktayı işaret etti. Topun başına geçen Bokele, farkı ikiye çıkardı. Öte yandan Bokele, gördüğü sarı kart nedeniyle Galatasaray karşısında cezalı duruma düştü.

Karşılaşmada ilk gol, Antunes'in kullandığı serbest vuruş sonrası ceza sahasında yaşanan pozisyonun ardından geldi. VAR incelemesi sonrası hakem Batuhan Kolak penaltı noktasını gösterdi ve topun başına geçen Miroshi, Göztepe'yi öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi.

GÖZTEPE GALATASARAY'I AĞIRLAYACAK

Bu sonuçla Göztepe, ligde 6 hafta aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı ve bir maçı eksik olmasına rağmen puanını 46'ya yükseltti. Gençlerbirliği ise 25 puanda kaldı. Başkent temsilcisi, Volkan Demirel yönetimindeki ikinci dönemde çıktığı dört maçta da galibiyet alamazken, ligdeki galibiyet hasretini sekiz maça çıkardı.

Göztepe, hafta içinde erteleme maçında Galatasaray'ı konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekip, ligde gelecek hafta ise sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Gençlerbirliği ise bir sonraki maçında Başakşehir deplasmanına çıkacak.