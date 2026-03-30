CANLI YAYIN
Geri

Andreas Gianniotis uzaktan attı Kasımpaşa Kayserispor'u 2-0 yendi

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Lacivert beyazlılar, Adrian Benedyczak ve kaleci Andreas Gianniotis'in uzaktan attığı enfes golle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa, Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.
  • Kasımpaşa kalecisi Andreas Gianniotis, ceza sahasının önünden attığı şutla takımının ikinci golünü kaydetti.
  • Gianniotis'in uzak mesafeden gönderdiği şutta Kayserispor kalecisi Bilal Bayazıt müdahale edemedi.
  • Gianniotis'in golü, maçın en dikkat çekici anı olarak öne çıktı.

Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa ile Kayserispor kozlarını paylaştı. Mücadeleden galip ayrılan taraf, 2-0'lık skorla ev sahibi oldu.

Ev sahibi takımın ilk golünü Fousseni'nin asitinde Adrian Benedyczak kaydetti ve ilk devre 1-0 sona erdi.

SAHALARDA ENDER GÖRÜLEN GOL

Kasımpaşa-Kayserispor maçında Andreas Gianniotis maça damga vuran bir gole imza attı. Kasımpaşa'nın tecrübeli kalecisi, ceza sahasının önünden gönderdiği şutla rakip fileleri havalandırdı.

Karşılaşma Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğüyle devam ederken Andreas Gianniotis, ceza sahasının önünde topu kontrol etti. Kayserispor kalecisi Bilal Bayazıt'ın önde olduğunu gören Yunan file bekçisi, uzak mesafeden doğrudan kaleyi düşündü.

BİLAL BAYAZIT ÇARESİZ KALDI

Gianniotis'in gönderdiği top kaleye doğru yönelirken Bilal Bayazıt geri dönerek müdahale etmeye çalıştı. Kayserispor kalecisi tüm çabasına rağmen topun ağlarla buluşmasını engelleyemedi. Bu golün ardından statta büyük şaşkınlık yaşandı. Andreas Gianniotis'in attığı golle birlikte Kasımpaşa, Kayserispor karşısında skoru 2-0'a taşıdı.

Samet Akaydın İstanbul'a dönüyor!
SONRAKİ HABER

Samet Akaydın yeniden İstanbul'a!

 3 puan penaltılarla geldi! Göztepe - Gençlerbirliği: 2-0
ÖNCEKİ HABER

3 puan penaltılarla geldi!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler