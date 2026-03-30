Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa, Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.

Ev sahibi takımın ilk golünü Fousseni'nin asitinde Adrian Benedyczak kaydetti ve ilk devre 1-0 sona erdi.

Karşılaşma Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğüyle devam ederken Andreas Gianniotis, ceza sahasının önünde topu kontrol etti. Kayserispor kalecisi Bilal Bayazıt'ın önde olduğunu gören Yunan file bekçisi, uzak mesafeden doğrudan kaleyi düşündü.

BİLAL BAYAZIT ÇARESİZ KALDI

Gianniotis'in gönderdiği top kaleye doğru yönelirken Bilal Bayazıt geri dönerek müdahale etmeye çalıştı. Kayserispor kalecisi tüm çabasına rağmen topun ağlarla buluşmasını engelleyemedi. Bu golün ardından statta büyük şaşkınlık yaşandı. Andreas Gianniotis'in attığı golle birlikte Kasımpaşa, Kayserispor karşısında skoru 2-0'a taşıdı.