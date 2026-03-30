Karadeniz ekibinde ortaya koyduğu performansla adından söz ettiren Samet Akaydın, transfer piyasasının öne çıkan isimlerinden biri haline geldi. Deneyimli savunmacının menajeri aracılığıyla Başakşehir'e önerildiği ve İstanbul ekibinin de bu transfere sıcak baktığı belirtildi. Sürecin sezon bitimiyle birlikte netlik kazanması bekleniyor.
SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR
Çaykur Rizespor ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Samet Akaydın'ın geleceği merakla takip ediliyor. Rizespor'un kontrat uzatma teklifini kabul etmeyen milli futbolcunun, kariyerine farklı bir takımda devam etmeye yakın olduğu konuşuluyor. Başakşehir cephesinin bu gelişmeyi yakından izlediği ifade ediliyor.
MONTELLA'NIN GÜVENDİĞİ İSİMLERDEN BİRİ
Samet Akaydın, Çaykur Rizespor'daki performansının ardından A Milli Takım'da da önemli bir rol üstlendi. Vincenzo Montella'nın ay-yıldızlı ekipte ilk 11'de değerlendirdiği isimlerden biri olan tecrübeli stoper, son olarak Türkiye'nin Romanya'yı 1-0 mağlup ettiği FIFA 2026 Dünya Kupası play-off yarı final maçında 90 dakika sahada kaldı.
RİZESPOR'A DEVRE ARASINDA KATILDI
32 yaşındaki savunmacı, 2024-25 sezonunun devre arasında Çaykur Rizespor'a transfer olmuş ve 1.5 yıllık sözleşmeye imza atmıştı. Tecrübesi, hava toplarındaki etkinliği ve savunmadaki liderliğiyle dikkat çeken Samet Akaydın, kısa sürede takımın en önemli isimlerinden biri arasında yer aldı.
PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ
Samet Akaydın, bu sezon Süper Lig'de 24 maçta forma giyerken skor katkısıyla da öne çıktı. Tecrübeli savunmacının ortaya koyduğu performans, hem kulüp düzeyinde hem de milli takımda istikrarlı biçimde ön plana çıkmasını sağladı.