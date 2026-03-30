32 yaşındaki milli futbolcunun Rizespor ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek ve kontrat uzatma teklifini kabul etmediği ifade edildi.

Samet Akaydın, A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella'nın güvendiği isimlerden biri olarak Romanya maçında 90 dakika sahada kaldı.

Samet Akaydın bu sezon Süper Lig'de 24 maçta forma giydi ve gol katkısıyla da dikkat çekti.

Tecrübeli stoper 2024-25 sezonunun devre arasında Çaykur Rizespor'a transfer olmuş ve 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Karadeniz ekibinde ortaya koyduğu performansla adından söz ettiren Samet Akaydın, transfer piyasasının öne çıkan isimlerinden biri haline geldi. Deneyimli savunmacının menajeri aracılığıyla Başakşehir'e önerildiği ve İstanbul ekibinin de bu transfere sıcak baktığı belirtildi. Sürecin sezon bitimiyle birlikte netlik kazanması bekleniyor.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR Çaykur Rizespor ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Samet Akaydın'ın geleceği merakla takip ediliyor. Rizespor'un kontrat uzatma teklifini kabul etmeyen milli futbolcunun, kariyerine farklı bir takımda devam etmeye yakın olduğu konuşuluyor. Başakşehir cephesinin bu gelişmeyi yakından izlediği ifade ediliyor.