Kosovalı futbolcu, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız gibi isimlerin kaliteli oyuncular olduğunu ifade etti.

Kosova Milli Takımı futbolcusu Florent Hadergjonaj, Türkiye ile oynanacak final niteliğindeki karşılaşmanın kariyerlerinin en büyük maçlarından biri olduğunu söyledi.

Türkiye ile oynanacak final niteliğindeki karşılaşmanın kendileri adına büyük anlam taşıdığını belirten Hadergjonaj, bu seviyeye gelmek için çok çalıştıklarını ifade etti. Kosovalı futbolcu, finalde yer almanın takım adına büyük bir hayal olduğunu vurguladı.

"KARİYERİMİZİN EN BÜYÜK MAÇLARINDAN BİRİ"

Florent Hadergjonaj, Türkiye karşılaşmasının önemine dikkat çekerken bunun futbol kariyerlerindeki en büyük maçlardan biri olabileceğini söyledi. Finalde oynayabilmenin kendileri için rüya olduğunu dile getiren tecrübeli oyuncu, Kosova'daki ve dünyanın farklı yerlerindeki insanların da bu maçı heyecanla beklediğini belirtti.

"KİMSE BİZDEN BUNU BEKLEMİYORDU"

Turnuva öncesinde favori gösterilmediklerini söyleyen Hadergjonaj, İsviçre, İsveç ve Slovenya gibi takımların daha tecrübeli görüldüğünü ifade etti. Buna rağmen takım olarak en başından beri kendilerine inandıklarını vurgulayan Kosovalı futbolcu, birlik içinde çok iyi iş çıkardıklarını ve finalde olmayı hak ettiklerini söyledi.