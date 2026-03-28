Türkiye ile oynanacak final niteliğindeki karşılaşmanın kendileri adına büyük anlam taşıdığını belirten Hadergjonaj, bu seviyeye gelmek için çok çalıştıklarını ifade etti. Kosovalı futbolcu, finalde yer almanın takım adına büyük bir hayal olduğunu vurguladı.
"KARİYERİMİZİN EN BÜYÜK MAÇLARINDAN BİRİ"
Florent Hadergjonaj, Türkiye karşılaşmasının önemine dikkat çekerken bunun futbol kariyerlerindeki en büyük maçlardan biri olabileceğini söyledi. Finalde oynayabilmenin kendileri için rüya olduğunu dile getiren tecrübeli oyuncu, Kosova'daki ve dünyanın farklı yerlerindeki insanların da bu maçı heyecanla beklediğini belirtti.
"KİMSE BİZDEN BUNU BEKLEMİYORDU"
Turnuva öncesinde favori gösterilmediklerini söyleyen Hadergjonaj, İsviçre, İsveç ve Slovenya gibi takımların daha tecrübeli görüldüğünü ifade etti. Buna rağmen takım olarak en başından beri kendilerine inandıklarını vurgulayan Kosovalı futbolcu, birlik içinde çok iyi iş çıkardıklarını ve finalde olmayı hak ettiklerini söyledi.
TÜRKİYE'NİN YILDIZLARINA ÖVGÜ
Türkiye Milli Takımı'nın kadro kalitesine de değinen Florent Hadergjonaj, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız gibi isimlerin çok kaliteli oyuncular olduğunu belirtti. Buna rağmen bu durumun kendileri için fark yaratmadığını söyleyen deneyimli futbolcu, final maçlarının her zaman yüzde 50'ye 50 olduğunu ifade etti.
KOSOVA EV SAHİBİ AVANTAJINA GÜVENİYOR
Kosovalı oyuncu, maçın kendi sahalarında oynanacak olmasını önemli bir avantaj olarak değerlendirdi. Türkiye'deki atmosfer kadar büyük olmasa da kendi statlarında benzer bir destek beklediklerini söyleyen Hadergjonaj, taraftar gücünün takım için belirleyici olabileceğine inandıklarını dile getirdi.