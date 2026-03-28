Ligde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray ile son haftalarda çıkış yakalayan Beşiktaş, yeni sezon kadro planlamasına hız verdi. Orta saha hattını güçlendirmek isteyen iki kulüp de rotasını Salih Özcan'a çevirdi.
BEŞİKTAŞ'TAN YENİDEN HAMLE
Beşiktaş, ara transfer döneminde de gündemine aldığı Salih Özcan için sezon sonunda yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlı yönetim, devre arasında sonuçlandıramadığı transferi yaz döneminde bitirmek istiyor.
MENAJERİ İSTANBUL'A DAVET EDİLDİ
Orta sahaya takviye yapmayı planlayan Beşiktaş'ın, Salih Özcan dosyasında temaslarını hızlandırdığı belirtiliyor. Bu kapsamda milli futbolcunun menajerinin İstanbul'a davet edildiği ifade ediliyor. Siyah-beyazlılar, transfer sürecinde elini çabuk tutmak istiyor.
GALATASARAY DA DEVREDE
Salih Özcan için devrede olan tek kulüp Beşiktaş değil. Galatasaray'ın da 28 yaşındaki orta saha oyuncusuyla yakından ilgilendiği belirtiliyor. Sarı-kırmızılıların, yeni sezon öncesinde orta sahadaki kaliteyi artırmak için milli futbolcuyu önemli bir alternatif olarak gördüğü konuşuluyor.
BAŞAKŞEHİR DE TAKİPTE
Salih Özcan transferinde Süper Lig'den ilgi gösteren kulüpler arasında Başakşehir'in de bulunduğu ifade edildi. Böylece sezon sonunda boşa çıkacak olan deneyimli orta saha için Türkiye'de kıran kırana yarış yaşanacak.