Süper Lig'in 3 kulübü Salih Özcan'ın peşinde!

Galatasaray ile Beşiktaş, yaz transfer dönemi öncesinde aynı hedefte buluştu. Süper Lig’de zirve mücadelesi veren iki ezeli rakip, Borussia Dortmund ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli futbolcu Salih Özcan için devreye girdi.

Süper Lig'in 3 kulübü Salih Özcan'ın peşinde!
  • Galatasaray ve Beşiktaş, Borussia Dortmund'da forma giyen milli futbolcu Salih Özcan'ı kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.
  • Beşiktaş, ara transfer döneminde alamadığı 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajeri İstanbul'a davet etti.
  • Galatasaray, yeni sezon öncesi orta saha hattını güçlendirmek için Salih Özcan'ı önemli bir alternatif olarak değerlendiriyor.
  • Başakşehir de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Salih Özcan'la ilgilenen kulüpler arasında yer alıyor.
  • Salih Özcan'ın transferi için yaz döneminde Süper Lig kulüpleri arasında rekabetin artması bekleniyor.

Ligde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray ile son haftalarda çıkış yakalayan Beşiktaş, yeni sezon kadro planlamasına hız verdi. Orta saha hattını güçlendirmek isteyen iki kulüp de rotasını Salih Özcan'a çevirdi.

Süper Lig'in 3 kulübü Salih Özcan'ın peşinde!-2

BEŞİKTAŞ'TAN YENİDEN HAMLE

Beşiktaş, ara transfer döneminde de gündemine aldığı Salih Özcan için sezon sonunda yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlı yönetim, devre arasında sonuçlandıramadığı transferi yaz döneminde bitirmek istiyor.

Süper Lig'in 3 kulübü Salih Özcan'ın peşinde!-3

MENAJERİ İSTANBUL'A DAVET EDİLDİ

Orta sahaya takviye yapmayı planlayan Beşiktaş'ın, Salih Özcan dosyasında temaslarını hızlandırdığı belirtiliyor. Bu kapsamda milli futbolcunun menajerinin İstanbul'a davet edildiği ifade ediliyor. Siyah-beyazlılar, transfer sürecinde elini çabuk tutmak istiyor.

Süper Lig'in 3 kulübü Salih Özcan'ın peşinde!-4

GALATASARAY DA DEVREDE

Salih Özcan için devrede olan tek kulüp Beşiktaş değil. Galatasaray'ın da 28 yaşındaki orta saha oyuncusuyla yakından ilgilendiği belirtiliyor. Sarı-kırmızılıların, yeni sezon öncesinde orta sahadaki kaliteyi artırmak için milli futbolcuyu önemli bir alternatif olarak gördüğü konuşuluyor.

Süper Lig'in 3 kulübü Salih Özcan'ın peşinde!-5

BAŞAKŞEHİR DE TAKİPTE

Salih Özcan transferinde Süper Lig'den ilgi gösteren kulüpler arasında Başakşehir'in de bulunduğu ifade edildi. Böylece sezon sonunda boşa çıkacak olan deneyimli orta saha için Türkiye'de kıran kırana yarış yaşanacak.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler