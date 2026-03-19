Süper Lig'de heyecan 27. hafta maçlarıyla devam ediyor. Zirvenin takipçisi Beşiktaş, ligde kalma mücadelesi veren Kasımpaşa'yı ağırlıyor.
Beşiktaş, ligde 5 maçtır yenemediği (3M, 2B) lacivert beyazlıları mağlup ederek, milli araya moralli girmek istiyor.
Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Felix Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun, Cerny, Olaitan, Oh.
YALÇIN'IN BELÖZOĞLU'NA KARŞI GALİBİYETİ YOK
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa'yı çalıştıran Emre Belözoğlu'nun yönettiği takımlarla oynadığı 2 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
Belözoğlu, 2021-2022 sezonunda Başakşehir'i çalıştırdığı dönemde Yalçın'lı siyah beyazlıları 3-2 mağlup etti. Tecrübeli teknik direktörler, iki sezon sonra bu kez farklı takımlarla karşı karşıya geldi.
Sergen Yalçın'lı Antalyaspor ile Emre Belözoğlu'lu Ankaragücü 1-1 berabere kalmıştı.