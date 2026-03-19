

YALÇIN'IN BELÖZOĞLU'NA KARŞI GALİBİYETİ YOK

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa'yı çalıştıran Emre Belözoğlu'nun yönettiği takımlarla oynadığı 2 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Belözoğlu, 2021-2022 sezonunda Başakşehir'i çalıştırdığı dönemde Yalçın'lı siyah beyazlıları 3-2 mağlup etti. Tecrübeli teknik direktörler, iki sezon sonra bu kez farklı takımlarla karşı karşıya geldi.

Sergen Yalçın'lı Antalyaspor ile Emre Belözoğlu'lu Ankaragücü 1-1 berabere kalmıştı.