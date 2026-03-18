RAMS Başakşehir ile Hesap.com Antalyaspor arasında oynanan Süper Lig maçı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Başakşehir puanını 43'e yükseltirken, Antalyaspor 25 puanda kaldı ve her iki takım da sezondaki 7. beraberliğini aldı.

Gelecek hafta Başakşehir Kocaelispor ile karşılaşacak, Antalyaspor ise sahasında ikas Eyüpspor'u ağırlayacak.

Karşılaşmaya etkili başlayan taraf ev sahibi RAMS Başakşehir oldu. Özellikle ilk bölümde rakip kalede baskı kuran İstanbul ekibi, aradığı golü bulmak için önemli ataklar geliştirdi. Hesap.com Antalyaspor ise oyunun ilerleyen dakikalarında dengeyi sağladı ve zaman zaman tehlikeli hücumlarla sonuca gitmeye çalıştı. BAŞAKŞEHİR İLK YARIDA GOLE YAKLAŞTI Maçın 11. dakikasında RAMS Başakşehir çok önemli bir fırsat yakaladı. Sol kanatta Kazımcan Karataş'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Harit, sert bir vuruş yaptı. Kaleci Julian kritik anda topu çelmeyi başardı. Dönen topu takip eden Kazımcan Karataş, dar açıdan bir kez daha şansını denedi ancak Julian bir kez daha gole izin vermedi. Ev sahibi ekip bu bölümde oyunu rakip yarı sahaya yıkmaya çalışırken, kaleci Julian yaptığı kurtarışlarla takımını ayakta tuttu. Başakşehir'in üst üste geliştirdiği ataklar, ilk yarının en dikkat çeken anları arasında yer aldı.

ANTALYASPOR'DAN TEHLİKELİ ATAK Karşılaşmanın 21. dakikasında bu kez Hesap.com Antalyaspor etkili geldi. Erdoğan Yeşilyurt'un sağ kanattan yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Van de Streek, uygun durumda vuruşunu yaptı. Ancak meşin yuvarlak yandan auta çıktı. Bu pozisyon, konuk ekibin ilk yarıdaki en net fırsatlarından biri oldu. İki takım da ilk 45 dakikada zaman zaman savunma güvenliğini ön planda tutarken, bulduğu anlarda rakip kalede etkili olmaya çalıştı. Buna rağmen son vuruşlardaki eksiklik nedeniyle taraflar devre arasına golsüz eşitlikle girdi. İKİNCİ YARIDA KALECİLER ÖNE ÇIKTI Karşılaşmanın ikinci yarısında tempo yeniden yükseldi. 64. dakikada Hesap.com Antalyaspor çok önemli bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Paal'ın ceza yayının sol tarafından havalandırdığı topu kontrol eden Soner Dikmen, penaltı noktası civarından vuruşunu yaptı. Açıyı hızla kapatan kaleci Muhammed Şengezer, gole izin vermeyerek takımını oyunda tuttu. Bu pozisyonun ardından iki ekip de galibiyet golü için yüklenmeye devam etti. Orta saha mücadelesinin sertleştiği anlarda savunmalar ve kaleciler hata yapmayınca skorda değişiklik olmadı. Mücadele, başladığı gibi 0-0 sona erdi.