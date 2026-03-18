Alanyaspor Kocaelispor’u 5 golle geçti 4 hafta sonra güldü!

Alanyaspor, Süper Lig’in 27. haftasında sahasında konuk ettiği Kocaelispor’u 5-0 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı. Alanya Oba Stadyumu’nda oynanan mücadelede baştan sona üstün bir görüntü sergileyen Akdeniz ekibi, uzun süren galibiyet hasretine de son verdi.

Alanyaspor Kocaelispor’u 5 golle geçti 4 hafta sonra güldü!
  • Alanyaspor, sahasında Kocaelispor'u 5-0 mağlup ederek 4 hafta sonra ilk galibiyetini aldı ve puanını 31'e yükseltti.
  • Alanyaspor'un gollerini Florent Hadergjonaj (26. dakika), Ui-Jo Hwang (31. dakika), Nuno Lima (63. dakika), İbrahim Kaya (81. dakika) ve Nicolas Janvier (88. dakika) kaydetti.
  • Kocaelispor üst üste ikinci yenilgisini alarak 33 puanda kaldı.
  • Milli aradan sonra Alanyaspor deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.
  • Kocaelispor ise milli ara sonrası evinde Başakşehir'i ağırlayacak.

Karşılaşmada kilidi açan gol 26. dakikada Florent Hadergjonaj'dan geldi. Bu golle birlikte oyunun kontrolünü daha da eline alan Alanyaspor, baskısını artırdı ve 31. dakikada Ui-Jo Hwang'ın ağları sarsmasıyla farkı ikiye çıkardı. İlk yarıyı 2-0 önde kapatan ev sahibi ekip, soyunma odasına önemli bir avantajla girdi.

Alanyaspor Kocaelispor’u 5 golle geçti 4 hafta sonra güldü!-2

ALANYASPOR İKİNCİ YARIDA FARKI AÇTI

İkinci yarıda da tempoyu düşürmeyen Alanyaspor, 63. dakikada Nuno Lima'nın golüyle skoru 3-0'a taşıdı. Maçın son bölümünde üstünlüğünü daha da belirgin hale getiren turuncu-yeşilliler, 81. dakikada İbrahim Kaya ile bir gol daha buldu. Gecenin skorunu ise 88. dakikada Nicolas Janvier belirledi. Böylece Alanyaspor, taraftarı önünde sahadan 5-0'lık farklı galibiyetle ayrıldı.

Alanyaspor Kocaelispor’u 5 golle geçti 4 hafta sonra güldü!-3

4 HAFTA SONRA GELEN KRİTİK 3 PUAN

Bu sonuçla birlikte Alanyaspor, ligde 4 hafta sonra yeniden kazanmanın sevincini yaşadı. Hanesine 3 puan daha yazdıran ev sahibi takım, puanını 31'e yükseltti. Kocaelispor ise üst üste ikinci yenilgisini aldı ve 33 puanda kaldı.

Alanyaspor Kocaelispor’u 5 golle geçti 4 hafta sonra güldü!-4

GÖZLER MİLLİ ARA SONRASINDAKİ MAÇLARDA

Süper Lig'de milli aranın ardından Alanyaspor, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Kocaelispor ise taraftarı önünde Başakşehir'i ağırlayacak. Bu farklı galibiyetle moral kazanan Alanyaspor, çıkışını sürdürmek isterken Kocaelispor da yeniden toparlanmanın hesabını yapacak.

