Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Alanyaspor, sahasında Kocaelispor'u 5-0 mağlup ederek 4 hafta sonra ilk galibiyetini aldı ve puanını 31'e yükseltti.

Alanyaspor'un gollerini Florent Hadergjonaj (26. dakika), Ui-Jo Hwang (31. dakika), Nuno Lima (63. dakika), İbrahim Kaya (81. dakika) ve Nicolas Janvier (88. dakika) kaydetti.

Kocaelispor üst üste ikinci yenilgisini alarak 33 puanda kaldı.

Milli aradan sonra Alanyaspor deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Kocaelispor ise milli ara sonrası evinde Başakşehir'i ağırlayacak.

Karşılaşmada kilidi açan gol 26. dakikada Florent Hadergjonaj'dan geldi. Bu golle birlikte oyunun kontrolünü daha da eline alan Alanyaspor, baskısını artırdı ve 31. dakikada Ui-Jo Hwang'ın ağları sarsmasıyla farkı ikiye çıkardı. İlk yarıyı 2-0 önde kapatan ev sahibi ekip, soyunma odasına önemli bir avantajla girdi.

ALANYASPOR İKİNCİ YARIDA FARKI AÇTI İkinci yarıda da tempoyu düşürmeyen Alanyaspor, 63. dakikada Nuno Lima'nın golüyle skoru 3-0'a taşıdı. Maçın son bölümünde üstünlüğünü daha da belirgin hale getiren turuncu-yeşilliler, 81. dakikada İbrahim Kaya ile bir gol daha buldu. Gecenin skorunu ise 88. dakikada Nicolas Janvier belirledi. Böylece Alanyaspor, taraftarı önünde sahadan 5-0'lık farklı galibiyetle ayrıldı.