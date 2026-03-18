Karşılaşmada kilidi açan gol 26. dakikada Florent Hadergjonaj'dan geldi. Bu golle birlikte oyunun kontrolünü daha da eline alan Alanyaspor, baskısını artırdı ve 31. dakikada Ui-Jo Hwang'ın ağları sarsmasıyla farkı ikiye çıkardı. İlk yarıyı 2-0 önde kapatan ev sahibi ekip, soyunma odasına önemli bir avantajla girdi.
ALANYASPOR İKİNCİ YARIDA FARKI AÇTI
İkinci yarıda da tempoyu düşürmeyen Alanyaspor, 63. dakikada Nuno Lima'nın golüyle skoru 3-0'a taşıdı. Maçın son bölümünde üstünlüğünü daha da belirgin hale getiren turuncu-yeşilliler, 81. dakikada İbrahim Kaya ile bir gol daha buldu. Gecenin skorunu ise 88. dakikada Nicolas Janvier belirledi. Böylece Alanyaspor, taraftarı önünde sahadan 5-0'lık farklı galibiyetle ayrıldı.
4 HAFTA SONRA GELEN KRİTİK 3 PUAN
Bu sonuçla birlikte Alanyaspor, ligde 4 hafta sonra yeniden kazanmanın sevincini yaşadı. Hanesine 3 puan daha yazdıran ev sahibi takım, puanını 31'e yükseltti. Kocaelispor ise üst üste ikinci yenilgisini aldı ve 33 puanda kaldı.
GÖZLER MİLLİ ARA SONRASINDAKİ MAÇLARDA
Süper Lig'de milli aranın ardından Alanyaspor, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Kocaelispor ise taraftarı önünde Başakşehir'i ağırlayacak. Bu farklı galibiyetle moral kazanan Alanyaspor, çıkışını sürdürmek isterken Kocaelispor da yeniden toparlanmanın hesabını yapacak.