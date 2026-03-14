İkinci yarıda oyuna girer girmez etkisini gösteren Janderson, 59. dakikada Göztepe'yi yeniden öne geçirdi. Bu gol öncesindeki pozisyon VAR'da uzun süre incelendi. Hakem Asen Albayrak, saha kenarında yaptığı değerlendirme sonrasında Dennis'in müdahalesini faul olarak yorumlamadı ve golü geçerli saydı.

Karşılaşmanın ilk golü 7. dakikada geldi. Göztepe'de Juan, kazandırdığı penaltıda önce kaleciye takıldı ancak dönen topu tamamlayarak takımını 1-0 öne geçirdi. Alanyaspor bu gole 15. dakikada Ianis Hagi ile cevap verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

90+9'DA HAYAT ÖPÜCÜĞÜ

Göztepe galibiyete çok yaklaşmışken sahneye uzatmalarda İbrahim Kaya çıktı. 90+9. dakikada Aliti'nin pasında ceza sahasında topla buluşan İbrahim Kaya, yaptığı düzgün vuruşla skoru 2-2'ye getirdi ve Alanyaspor'a son anda beraberliği getirdi.

ANKARA'YA GİDECEK

Bu sonucun ardından Göztepe 43 puana yükselerek 5. sıradaki yerini korudu. Corendon Alanyaspor ise 28 puana çıktı ve orta sıralardaki yürüyüşünü sürdürdü. TFF'nin açıkladığı programa göre Göztepe'nin 27. haftadaki Galatasaray maçı ileri bir tarihe ertelendi; İzmir ekibinin bir sonraki lig maçı 5 Nisan'da Gençlerbirliği deplasmanında olacak. Alanyaspor ise bir sonraki hafta Kocaelispor'u konuk edecek.