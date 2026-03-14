4 gollü düello! Göztepe - Alanyaspor: 2-2 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Göztepe ile Corendon Alanyaspor 2-2 berabere kaldı. İzmir’de oynanan mücadelede ev sahibi ekip iki kez öne geçmesine rağmen galibiyeti koruyamadı, konuk takım ise 90+9’da bulduğu golle 1 puanı kurtardı. Bu sonuçla Göztepe’nin galibiyet hasreti 6 maça çıkarken, Alanyaspor da üst üste 4. maçında kazanamadı.

  • Göztepe ile Corendon Alanyaspor arasında oynanan maç 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
  • Göztepe'de Juan 7. dakikada penaltıdan, Janderson 59. dakikada gollerle takımını öne geçirirken, Alanyaspor'da Ianis Hagi 15. dakikada ve İbrahim Kaya 90+9. dakikada gollerle skora denge getirdi.
  • Göztepe 43 puanla 5. sırada kalırken, Alanyaspor 28 puana yükseldi.
  • Hakem Asen Albayrak, Süper Lig'de 22 yıl sonra görev yapan ilk kadın orta hakem oldu.
  • Göztepe'nin bir sonraki maçı 5 Nisan'da Gençlerbirliği deplasmanında, Alanyaspor ise gelecek hafta Kocaelispor'u konuk edecek.

Karşılaşmanın ilk golü 7. dakikada geldi. Göztepe'de Juan, kazandırdığı penaltıda önce kaleciye takıldı ancak dönen topu tamamlayarak takımını 1-0 öne geçirdi. Alanyaspor bu gole 15. dakikada Ianis Hagi ile cevap verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

GOL GEÇERLİ SAYILDI

İkinci yarıda oyuna girer girmez etkisini gösteren Janderson, 59. dakikada Göztepe'yi yeniden öne geçirdi. Bu gol öncesindeki pozisyon VAR'da uzun süre incelendi. Hakem Asen Albayrak, saha kenarında yaptığı değerlendirme sonrasında Dennis'in müdahalesini faul olarak yorumlamadı ve golü geçerli saydı.

90+9'DA HAYAT ÖPÜCÜĞÜ

Göztepe galibiyete çok yaklaşmışken sahneye uzatmalarda İbrahim Kaya çıktı. 90+9. dakikada Aliti'nin pasında ceza sahasında topla buluşan İbrahim Kaya, yaptığı düzgün vuruşla skoru 2-2'ye getirdi ve Alanyaspor'a son anda beraberliği getirdi.

ANKARA'YA GİDECEK

Bu sonucun ardından Göztepe 43 puana yükselerek 5. sıradaki yerini korudu. Corendon Alanyaspor ise 28 puana çıktı ve orta sıralardaki yürüyüşünü sürdürdü. TFF'nin açıkladığı programa göre Göztepe'nin 27. haftadaki Galatasaray maçı ileri bir tarihe ertelendi; İzmir ekibinin bir sonraki lig maçı 5 Nisan'da Gençlerbirliği deplasmanında olacak. Alanyaspor ise bir sonraki hafta Kocaelispor'u konuk edecek.

22 YIL SONRA İLK

Öte yandan mücadele yalnızca skoru değil hakem tarihi açısından da öne çıktı. Karşılaşmayı yöneten Asen Albayrak, Süper Lig'de 22 yıl sonra görev yapan ilk kadın orta hakem oldu.

