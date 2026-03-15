Karşılaşmaya iki takım da kontrollü başlarken, ilk yarıda oyunun temposunu yükselten taraf Samsunspor oldu. Taraftarı önünde etkili bir görüntü sergileyen kırmızı-beyazlı ekip, yakaladığı fırsatı değerlendirerek devre arasına üstün girmeyi başardı. Kayserispor ise ikinci yarının hemen başında dengeyi sağladı ancak son sözü söyleyen taraf yine ev sahibi takım oldu.
MAKOUMBOU İLE ÖNE GEÇTİ
Samsunspor, karşılaşmanın 31. dakikasında Antoine Makoumbou'nun golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarının en kritik anlarından birinde gelen bu gol, ev sahibi ekibe büyük avantaj sağladı. Taraftar desteğini arkasına alan Karadeniz temsilcisi, bulduğu golün ardından oyundaki üstünlüğünü korumaya çalıştı.
Kayserispor ise geriye düştükten sonra skoru dengelemek adına ileri çıkmaya başladı. Konuk ekip, ilk yarının kalan bölümünde beraberlik golünü arasa da Samsunspor savunması rakibine fırsat tanımadı. Böylece ev sahibi ekip devre arasına 1-0'lık üstünlükle girdi.
KAYSERİSPOR EŞİTLİĞİ ERKEN SAĞLADI
İkinci yarıya hızlı başlayan taraf Kayserispor oldu. Konuk ekip, 46. dakikada Toni Borevkovic'in kendi kalesine attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Bu gol, mücadelenin seyrini tamamen değiştirdi ve karşılaşmaya yeni bir heyecan kattı.
Beraberlik golünün ardından maçta tempo yükseldi. Her iki takım da üstünlük sayısını bulmak için risk almaya başladı. Orta sahadaki mücadele sertleşirken, iki ekip de hücumda etkili olmak için daha fazla alan aradı. Özellikle maçın son bölümünde kazanma isteği skora doğrudan yansıdı.
TOMASSON SON SÖZÜ SÖYLEDİ
Karşılaşmada dakikalar 90+3'ü gösterdiğinde Samsunspor, aradığı golü buldu. Logi Tomasson'un kaydettiği golle yeniden öne geçen ev sahibi ekip, mücadelede son sözü söyledi. Bu gol, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda büyük sevinç yaşattı.
Kayserispor, son anlarda skoru yeniden eşitlemek için hamleler yapsa da kalan kısa sürede sonuç değişmedi. Samsunspor, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak kritik haftada hanesine üç puan yazdırdı. Böylece ev sahibi ekip, ligde 5 hafta sonra galibiyet sevinci yaşadı.
SAMSUNSPOR 5 HAFTA SONRA KAZANDI
Bu sonuçla birlikte Samsunspor puanını 35'e yükseltti. Son haftalarda galibiyet almakta zorlanan Karadeniz temsilcisi, taraftarı önünde aldığı bu sonuçla moral buldu. Özellikle son bölümde gelen gol, takımın mücadele gücünü ve maçtan kopmadığını gösterdi.
Kayserispor ise 20 puanda kaldı. Deplasmanda uzun süre oyunun içinde kalmayı başaran konuk ekip, son dakikada yediği golle haftayı puansız kapattı. Mücadele sonunda oluşan tablo, alt ve orta sıralardaki yarış açısından da dikkat çekti.
GÖZLER AVRUPA VE LİG FİKSTÜRÜNDE
Samsunspor'da şimdi gözler UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçına çevrildi. Karadeniz temsilcisi, hafta arasında Rayo Vallecano deplasmanına çıkacak. Samsunspor, sahasında oynadığı ilk karşılaşmadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldığı için rövanşta zorlu bir sınav verecek.
Kırmızı-beyazlı ekip, ligde bir sonraki maçında ise sahasında Konyaspor'u ağırlayacak. Kayserispor da gelecek hafta kendi evinde Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.