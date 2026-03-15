Karşılaşmaya iki takım da kontrollü başlarken, ilk yarıda oyunun temposunu yükselten taraf Samsunspor oldu. Taraftarı önünde etkili bir görüntü sergileyen kırmızı-beyazlı ekip, yakaladığı fırsatı değerlendirerek devre arasına üstün girmeyi başardı. Kayserispor ise ikinci yarının hemen başında dengeyi sağladı ancak son sözü söyleyen taraf yine ev sahibi takım oldu.

Kayserispor ise geriye düştükten sonra skoru dengelemek adına ileri çıkmaya başladı. Konuk ekip, ilk yarının kalan bölümünde beraberlik golünü arasa da Samsunspor savunması rakibine fırsat tanımadı. Böylece ev sahibi ekip devre arasına 1-0'lık üstünlükle girdi.

KAYSERİSPOR EŞİTLİĞİ ERKEN SAĞLADI

İkinci yarıya hızlı başlayan taraf Kayserispor oldu. Konuk ekip, 46. dakikada Toni Borevkovic'in kendi kalesine attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Bu gol, mücadelenin seyrini tamamen değiştirdi ve karşılaşmaya yeni bir heyecan kattı.

Beraberlik golünün ardından maçta tempo yükseldi. Her iki takım da üstünlük sayısını bulmak için risk almaya başladı. Orta sahadaki mücadele sertleşirken, iki ekip de hücumda etkili olmak için daha fazla alan aradı. Özellikle maçın son bölümünde kazanma isteği skora doğrudan yansıdı.