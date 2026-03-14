Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Konyaspor maçının ardından hakem Cihan Aydın'a çok sert tepki gösterdi. Maçta kırmızı kart gören genç teknik adam, karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamada hakemin kendisine karşı olumsuz bir tavrı olduğunu düşündüğünü söyledi.

Selçuk İnan, kırmızı kart pozisyonunu değerlendirirken sadece "Hocam, vallahi bu penaltı değil" dediğini, buna rağmen oyundan atıldığını ifade etti. İnan, neden kırmızı kart gördüğünü kimsenin bilmediğini, kendisinin de bu kararı anlayamadığını dile getirdi.

Maç sonu açıklamasında Cihan Aydın için çok net konuşan Selçuk İnan, "Bu hakemi sevmiyorum" sözlerini kullandı. Genç teknik adam, hakemin kendisini sevmediğini ve hatta kendisinden nefret ettiğini düşündüğünü belirtti.

Selçuk İnan, "Kocaelispor camiası büyük bir camia, bu kadar aşağıya çekemezsiniz. Basite indirgeyemezsiniz. Bu yüzden bu konuşmayı yapıyorum. Neden kırmızı kart gördüğümü kimse bilmiyor, ben de bilmiyorum. Sadece hakeme, "Hocam vallahi bu penaltı değil" demekle kırmızı kart gördüm." dedi.