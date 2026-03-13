Süper Lig'de son haftalarda hakem kararları ve VAR uygulamalarıyla ilgili tartışmalar artarken kulüplerden gelen açıklamalar da gündemdeki yerini koruyor. Galatasaray derbisinin ardından Beşiktaş'ın VAR kayıtlarının paylaşılması talebi, konuyu yeniden gündeme taşımıştı.
TFF'DEN VAR GÖRÜNTÜLERİNE YANIT
Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, VAR odasındaki görüntülerin dışarıya verilemeyeceğini belirtti. Otyakmaz, kulüplerin federasyona gelerek görüntüleri birlikte izleyebileceğini ifade etti.
Federasyonun ayrıca yeni bir öneri sunduğu ve bundan sonraki süreçte iki kulübün birer yöneticisinin VAR odasındaki teknik bölümde bulunabileceğini dile getirdiği aktarıldı.
YABANCI VAR GÜNDEMDE YOK
HT Spor'da yer alan habere göre TFF kaynakları, yabancı VAR hakemi uygulamasının gündemlerinde olmadığını belirtti. Federasyon yetkilileri, sezonun son bölümünde başka federasyonların üst düzey hakemlerini göndermediğini ve yabancı hakemlerin olası hatalarında yaptırım uygulanmasının zor olacağını ifade etti.
Federasyon ayrıca kulüplere VAR odasını izleme daveti yapıldığını ancak şu ana kadar resmi bir talep gelmediğini belirtti.
İDDİALARA SERT YANIT
Hakem tartışmalarının merkezindeki isimlerden MHK Eğitimcisi Jouni Hyttia ve TFF VAR Koordinatörü Joao Capella da kendileri hakkında ortaya atılan iddialara tepki gösterdi. İki isim, VAR hakemleriyle maç sırasında iletişim kurdukları yönündeki iddiaları reddetti.
Hyttia ve Capella, VAR gözlem odasında kamera bulunduğunu ve tüm sürecin kayıt altına alındığını belirterek herhangi bir müdahalede bulunmadıklarını ifade etti. Ayrıca isimlerinin iddialarla anılmaya devam etmesi halinde hukuki yollara başvurabileceklerini söyledi.
TFF'nin yabancı VAR hakemi talebine kapıyı kapatmasının ardından hakem tartışmalarının önümüzdeki haftalarda da gündemde kalması bekleniyor.