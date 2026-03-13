Süper Lig'de son haftalarda hakem kararları ve VAR uygulamalarıyla ilgili tartışmalar artarken kulüplerden gelen açıklamalar da gündemdeki yerini koruyor. Galatasaray derbisinin ardından Beşiktaş'ın VAR kayıtlarının paylaşılması talebi, konuyu yeniden gündeme taşımıştı. TFF'DEN VAR GÖRÜNTÜLERİNE YANIT Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, VAR odasındaki görüntülerin dışarıya verilemeyeceğini belirtti. Otyakmaz, kulüplerin federasyona gelerek görüntüleri birlikte izleyebileceğini ifade etti. Federasyonun ayrıca yeni bir öneri sunduğu ve bundan sonraki süreçte iki kulübün birer yöneticisinin VAR odasındaki teknik bölümde bulunabileceğini dile getirdiği aktarıldı.



YABANCI VAR GÜNDEMDE YOK HT Spor'da yer alan habere göre TFF kaynakları, yabancı VAR hakemi uygulamasının gündemlerinde olmadığını belirtti. Federasyon yetkilileri, sezonun son bölümünde başka federasyonların üst düzey hakemlerini göndermediğini ve yabancı hakemlerin olası hatalarında yaptırım uygulanmasının zor olacağını ifade etti. Federasyon ayrıca kulüplere VAR odasını izleme daveti yapıldığını ancak şu ana kadar resmi bir talep gelmediğini belirtti.