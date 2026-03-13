Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe’yi konuk eden Fatih Karagümrük, mücadelenin 19. dakikasında penaltı itirazında bulundu. İstanbul ekibinde Larsson, ceza sahasına girdikten sonra Yiğit Efe’nin müdahalesiyle yerde kaldı. Karagümrüklü futbolcular bu pozisyonda penaltı bekledi ancak hakem Mehmet Türkmen oyunu sürdürdü. VAR kontrolünün ardından da karar değişmedi.

Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçında penaltı beklentisi!

Pozisyon, Karagümrük'ün sağ kanattan geliştirdiği atakta yaşandı. Kranevitter'in pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Larsson, içeri yöneldiği anda yerde kaldı. Ev sahibi ekip oyuncuları bu temas sonrası uzun süre penaltı beklentisiyle hakeme döndü. Mehmet Türkmen ise devam işareti verdi.

İNCELEME SONRASI DEVAM

Kararın ardından VAR odasından da farklı bir değerlendirme gelmedi. Kısa inceleme sonrasında sahadaki devam kararı onaylandı ve maç aynı şekilde sürdü. Karagümrük cephesinde itirazlar kısa süre daha devam ederken, pozisyon maçın ilk yarısındaki en çok konuşulan anlardan biri oldu.

