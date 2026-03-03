Süper Lig'in 8 takımı PFDK'ya sevk edildi

Hızlı Özet Göster Kocaelispor antrenörü Kerem Nazlıgül, talimatlara aykırı hareket ve sportmenliğe aykırı davranış nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi.

Rams Başakşehir, Tümosan Konyaspor ve Galatasaray kulüpleri talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

Kocaelispor, Beşiktaş, Galatasaray, Samsunspor, Antalyaspor ve Fenerbahçe kulüpleri çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

Kocaelispor, Beşiktaş, Antalyaspor ve Fenerbahçe kulüpleri saha olayları nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

Antalyaspor usulsüz seyirci alınması nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

Disiplin listesinde ayrıca Kocaelispor antrenörü Kerem Nazlıgül'ün, talimatlara aykırı hareketi ve sportmenliğe aykırı davranışı nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği açıklandı. Sevkin tedbirli olarak yapıldığı bilgisi de paylaşıldı.

PFDK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: 1-RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ'nün 27.02.2026 tarihinde oynanan RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2025-2026 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/6 ve 6/7 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 2- TÜMOSAN KONYASPOR Kulübü'nün 27.02.2026 tarihinde oynanan RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2025-2026 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/5 ve EK-1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 3- KOCAELİSPOR Kulübü'nün 28.02.2026 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, KOCAELİSPOR Kulübü antrenörü KEREM NAZLIGÜL'ün aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarıncave "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 01.03.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.