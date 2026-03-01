Karadeniz'de sevinen yok! Samsunspor - Gaziantep FK: 0-0 | MAÇ SONUCU
Süper Lig’in 24. haftasında Samsunspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan mücadelede iki takım da gol bulamayınca karşılaşma 0-0 beraberlikle sona erdi. Böylece taraflar haftayı birer puanla kapattı.
Hızlı Özet Göster
- Samsunspor ile Gaziantep FK arasında oynanan maç golsüz berabere sonuçlandı.
- Samsunspor, teknik direktör Thorsten Fink yönetimindeki ikinci lig maçında da berabere kaldı.
- Samsunspor puanını 32'ye yükseltirken Gaziantep FK 29 puana ulaştı.
- Samsunspor gelecek hafta deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.
- Gaziantep FK gelecek hafta sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.
Maç boyunca iki ekip de savunma güvenliğini ön planda tuttu. Zaman zaman tempo yükselse de hücum hattında beklenen bitirici vuruşlar gelmeyince skor tabelası değişmedi. Mücadelede gol sesi çıkmaması, maçın en dikkat çeken sonucu oldu.
SAMSUNSPOR FINK YÖNETİMİNDE YİNE BERABERE
Samsunspor, yeni teknik direktörü Thorsten Fink yönetiminde ligdeki ikinci maçına çıktı. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmada da sahadan 1 puanla ayrıldı.
Yeni teknik heyetle çıkış arayan Samsunspor, taraftarı önünde oynadığı mücadelede galibiyet hedeflese de aradığı golü bulamadı. Böylece Fink yönetiminde ikinci lig maçında da beraberlik yaşandı.
1 PUANLA DEVAM
Bu sonucun ardından Samsunspor puanını 32'ye yükseltti. Ev sahibi ekip, iç sahada hanesine 1 puan ekleyerek yoluna devam etti.
Gaziantep FK da deplasmanda aldığı puanla toplamda 29 puana ulaştı. Konuk ekip, zorlu deplasmandan yenilmeden ayrılarak puan tablosunda önemli bir kayıp yaşamadı.
KADIKÖY YOLCUSU
Ligin gelecek haftasında Samsunspor, deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Gaziantep FK ise sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.
Ziraat Türkiye Kupası'nda ise hafta arasında Samsunspor, Antalyaspor deplasmanına çıkacak. Gaziantep FK ise kupada Fenerbahçe'yi ağırlayacak.