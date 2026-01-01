Umut Nayir için sürpriz gelişme!





TRABZONSPOR'A RET



Konyaspor'un golcü oyuncusu Umut Nayir, Trabzonspor'dan gelen teklifi olumsuz olarak değerlendirdi. Konyaspor'un içinde bulunduğu durumu ve kendisine olan güveni göz önünde bulunduran Nayir, devre arası transfer döneminde takımda kalmak istediğini yeşil-beyazlı kurmaylara iletti.