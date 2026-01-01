Samsunspor, Bartuğ Elmaz'ı istiyor





11 GARANTİSİ VERİLECEK



Başkan Yüksel Yıldırım ve teknik direktör Thomas Reis'in bu transfer için ortak fikirde buluştuğu, genç oyuncunun Samsunspor'a transfer olması durumunda direkt 11 olarak forma giyeceği öğrenildi.



7 MAÇTA FORMA GİYDİ



Bu sezon tüm kulvarlarda 7 maçta sahaya çıkan Bartuğ, sadece 183 dakika sahada kalabildi ve gol ya da asist katkısı yapamadı.