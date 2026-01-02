Antalyaspor'da Sami Uğurlu dönemi resmen başladı
Antalyaspor Kulübü’nden yapılan resmi açıklamada, Sami Uğurlu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu. Açıklamada, yeni teknik direktöre başarı dilekleri iletildi.
Kulübün açıklamasında, "Antalyasporumuz, Teknik Direktör Sayın Sami Uğurlu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı. Teknik Direktörümüze hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
UĞURLU'NUN KARİYER YOLCULUĞU
Sami Uğurlu, teknik direktörlük kariyerinde daha önce Süper Lig ve 1. Lig'de çeşitli takımlarda görev yaptı. 2021-2022 sezonunda Kasımpaşa'yı çalıştıran Uğurlu, 2023 yılında Bandırmaspor'un başına geçti. Deneyimli teknik adam, 2023-2024 sezonunda yeniden Kasımpaşa'da görev aldıktan sonra 2024-2025 sezonunda Alanyaspor'u çalıştırdı.
VOLKAN DEMİREL İLE ANLAŞMA SAĞLANAMADI
Antalyaspor'un teknik direktör arayışı sürecinde Volkan Demirel ile görüşmeler yaptığı öğrenildi. Tarafların anlaşmaya yakın olduğu ancak son aşamada görüşmelerin sonuçsuz kaldığı ifade edildi. Bunun ardından kırmızı-beyazlı yönetimin tercihini Sami Uğurlu'dan yana kullandığı belirtildi.