Antalyaspor'da Sami Uğurlu dönemi resmen başladı

Sami Uğurlu , teknik direktörlük kariyerinde daha önce Süper Lig ve 1. Lig'de çeşitli takımlarda görev yaptı. 2021-2022 sezonunda Kasımpaşa'yı çalıştıran Uğurlu, 2023 yılında Bandırmaspor'un başına geçti. Deneyimli teknik adam, 2023-2024 sezonunda yeniden Kasımpaşa'da görev aldıktan sonra 2024-2025 sezonunda Alanyaspor'u çalıştırdı.

Kulübün açıklamasında, "Antalyasporumuz, Teknik Direktör Sayın Sami Uğurlu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı. Teknik Direktörümüze hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Sami Uğurlu (Antalyaspor)

VOLKAN DEMİREL İLE ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Antalyaspor'un teknik direktör arayışı sürecinde Volkan Demirel ile görüşmeler yaptığı öğrenildi. Tarafların anlaşmaya yakın olduğu ancak son aşamada görüşmelerin sonuçsuz kaldığı ifade edildi. Bunun ardından kırmızı-beyazlı yönetimin tercihini Sami Uğurlu'dan yana kullandığı belirtildi.