Tayyip Talha Sanuç ameliyat oldu

Kırmızı-siyahlı kulüp, Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hakan Ağır tarafından gerçekleştirilen operasyonun başarılı geçtiğini duyurdu. Açıklamada, futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Gaziantep FK, yayımladığı açıklamada, "Tayyip Talha Sanuç'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verdi.