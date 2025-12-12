PODCAST CANLI YAYIN

Tayyip Talha Sanuç ameliyat oldu

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Gaziantep FK arasında oynanan karşılaşmada sakatlanan Tayyip Talha Sanuç, geçirdiği operasyonun ardından tedavi sürecine başladı. Güneydoğu temsilcisinin yaptığı açıklamada, Beşiktaş maçında rakibinin müdahalesi sonrası sol üst çene kemiğinde kırık oluşan Tayyip Talha Sanuç’un ameliyata alındığı bildirildi.

Kırmızı-siyahlı kulüp, Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hakan Ağır tarafından gerçekleştirilen operasyonun başarılı geçtiğini duyurdu. Açıklamada, futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Gaziantep FK, yayımladığı açıklamada, "Tayyip Talha Sanuç'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

