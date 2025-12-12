Konyaspor Alassane Ndao ile yollarını ayırdı

TÜMOSAN Konyaspor , 5 Aralık tarihinde yaptığı açıklamayla Alassane Ndao 'nun sözleşmesinin feshi için hukuki ve idari sürecin başlatıldığını duyurmuştu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Senegalli futbolcunun sözleşmesinin resmen feshedildiği görüldü.

Konyaspor 'un 26 Ocak 2024 tarihinde kadrosuna kattığı 29 yaşındaki Alassane Ndao , yeşil-beyazlı forma altında 65 maçta görev aldı. Senegalli futbolcu bu süreçte 9 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.

Alassane Ndao (AA)

TÜRKİYE KARİYERİ

Türkiye kariyerinde daha önce Fatih Karagümrük, İstanbulspor ve Antalyaspor formalarını da giyen Alassane Ndao, bahis soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından Konyaspor ile olan sözleşmesini kaybetmiş oldu.