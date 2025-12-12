İstanbul'da sessiz akşam! Kasımpaşa - Gençlerbirliği: 0-0 | MAÇ SONUCU

Mücadelede iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremezken, alınan bu sonuçla birlikte Kasımpaşa ve Gençlerbirliği puanlarını 15'e yükseltti.

SIRADAKİ HAFTA RAKİPLERİ

Kasımpaşa, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Başkent temsilcisi Gençlerbirliği ise aynı haftada sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.