İstanbul'da sessiz akşam! Kasımpaşa - Gençlerbirliği: 0-0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig’in 16. haftasının açılış maçında Kasımpaşa ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.
Mücadelede iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremezken, alınan bu sonuçla birlikte Kasımpaşa ve Gençlerbirliği puanlarını 15'e yükseltti.
SIRADAKİ HAFTA RAKİPLERİ
Kasımpaşa, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Başkent temsilcisi Gençlerbirliği ise aynı haftada sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
10. dakikada ceza sahası sol tarafından Göktan'ın ortasında kale önünde iyi yükselen Niang'ın kafa vuruşunda kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı bacağıyla çeldi. Pozisyonun devamında kaleciden dönen Niang'a çarpıp auta çıktı.
47. dakikada sol taraftan Yusuf Barası'nın ön direğe çevirdiği topa Ben Ouanes dokundu. Meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta çıktı.
67. dakikada ceza yayından Cem'in ortasında Arous topu kafayla Gueye'ye indirdi. Bu oyuncunun ceza sahası sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.
89. dakikada sol tarafta topu alan Gueye, pasını ceza sahası sağ çaprazına koşu yapan Winck'in önüne attı. Winck'in bekletmeden uzak direğe şutunda ağlara giden meşin yuvarlağı son anda Zuzek uzaklaştırdı.