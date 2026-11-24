Trabzonspor Richarlison'un transferini bitirecek! İşte bonservisi
Ara transfer dönemi öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, yaz aylarında gündemine aldığı Richarlison için yeniden harekete geçti. Tottenham'ın Brezilyalı golcü için bonservis beklentisini 10 milyon euro seviyesine çektiği ve oyuncunun da düzenli forma giyebileceği bir takıma giymek istediği öğrenildi.
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor'da ara transfer dönemi öncesinde hareketlilik yaşanıyor. Bordo-mavililerin yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ancak yüksek maliyeti nedeniyle anlaşma sağlayamadığı Richarlison için yeniden girişimlere başladığı öğrenildi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen Brezilyalı futbolcunun bonservis bedelinde yaşanan gelişmeler, Trabzonspor'un transfer planlamasını yeniden şekillendirdi.
TOTTENHAM'DAN RICHARLISON İÇİN YENİ KARAR!
Yaz transfer döneminde Richarlison'u kadrosuna katmak için girişimlerde bulunan Trabzonspor, İngiliz kulübünün yüksek bonservis beklentisi nedeniyle transferi tamamlayamamıştı.
İngiliz basınında yer alan iddialara göre Tottenham, 29 yaşındaki futbolcunun ocak ayında takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor.
Londra temsilcisinin, sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona erecek Richarlison için bonservis beklentisini düşürdüğü ve gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu dile getirildi.
10 MİLYON EURO
Brezilyalı futbolcunun transferinde en dikkat çekici gelişme bonservis bedeliyle ilgili yaşandı.
Bazı haberlerde Tottenham'ın Richarlison için yaklaşık 10 milyon euro seviyesindeki tekliflere açık olduğu belirtildi. İngiliz basınına dayandırılan diğer iddialarda ise talep edilen rakamın 10 milyon sterlin seviyesinde olduğu belirtildi.
Trabzonspor'un değişen transfer şartları üzerine Brezilyalı futbolcunun durumunu yeniden değerlendirmeye aldığı ve Tottenham ile temaslarını artırdığı ifade edildi.
RICHARLISON'UN MAAŞ VE FORMA GARANTİSİ TALEBİ
Richarlison'un transferindeki bonservis bedelinin yanı sıra futbolcunun kişisel şartları da gündeme geldi.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre Tottenham'da haftalık yaklaşık 90 bin sterlin kazandığı belirtilen Brezilyalı golcü, yeni takımında da yüksek bir ücret talep ediyor.
29 yaşındaki oyuncunun Trabzonspor'a transferi için düzenli forma giyme garantisi istediği de iddialar arasında yer aldı.
Bordo-mavili yönetimin, oyuncunun mali beklentilerini ve transferin toplam maliyetini değerlendirdiği belirtildi.
ERTUĞRUL DOĞAN RICHARLISON HAKKINDA KONUŞMUŞTU
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, geçtiğimiz günlerde katıldığı televizyon programında Richarlison hakkında açıklamalarda bulunmuştu.
Brezilyalı futbolcuyla ilgilendiklerini ifade eden Doğan, "Richarlison beğendiğimiz bir oyuncu" sözlerini kullanmıştı.