Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor 'da ara transfer dönemi öncesinde hareketlilik yaşanıyor. Bordo-mavililerin yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ancak yüksek maliyeti nedeniyle anlaşma sağlayamadığı Richarlison için yeniden girişimlere başladığı öğrenildi.

Londra temsilcisinin, sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona erecek Richarlison için bonservis beklentisini düşürdüğü ve gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu dile getirildi.

Tottenham Brezilyalı golcü için bonservis beklentisini düşürdü. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşiv)

10 MİLYON EURO

Brezilyalı futbolcunun transferinde en dikkat çekici gelişme bonservis bedeliyle ilgili yaşandı.

Bazı haberlerde Tottenham'ın Richarlison için yaklaşık 10 milyon euro seviyesindeki tekliflere açık olduğu belirtildi. İngiliz basınına dayandırılan diğer iddialarda ise talep edilen rakamın 10 milyon sterlin seviyesinde olduğu belirtildi.

Trabzonspor'un değişen transfer şartları üzerine Brezilyalı futbolcunun durumunu yeniden değerlendirmeye aldığı ve Tottenham ile temaslarını artırdığı ifade edildi.