Muhammed Salah yıldızlaştı! Mısır farklı kazandı
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri B Grubu'nun 3. haftasında Mısır, sahasında ağırladığı Malavi'yi 5-0 mağlup etti. Muhammed Salah'ın iki golle öne çıktığı karşılaşmanın ardından Mısır, 7 puanla liderliğini korudu.
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri B Grubu'nun 3. haftasında Mısır ile Malavi karşı karşıya geldi.
Kahire Uluslararası Stadyumu'nda oynanan mücadelede rakibine üstünlük kuran Mısır, sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Ev sahibi ekibin yıldız futbolcusu Muhammed Salah, son dakikalarda attığı iki golle farklı galibiyete katkı sağladı.
MISIR İLK YARIDA FARKI AÇTI
Karşılaşmaya etkili başlayan Mısır, 6. dakikada Nasser Maher'in golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden yalnızca dört dakika sonra Omar Marmoush sahneye çıkarak farkı ikiye yükseltti.
İlk golün asistini yapan Muhammed Hany, 39. dakikada bu kez golcü kimliğiyle öne çıktı. Mısır, ilk 45 dakikayı 3-0 üstün tamamladı.
MUHAMMED SALAH SON SÖZÜ SÖYLEDİ
İkinci yarıda da skor avantajını koruyan Mısır'da Muhammed Salah, 84. dakikada Ibrahim Adel'in asistini gole çevirerek skoru 4-0 yaptı.
Yıldız futbolcu, 90+5. dakikada kazanılan penaltı atışında da hata yapmadı ve kendisinin ikinci, takımının beşinci golünü kaydetti.
MISIR 7 PUANLA ZİRVEDE
Malavi karşısında aldığı farklı galibiyetle puanını 7'ye çıkaran Mısır, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri B Grubu'ndaki liderliğini sürdürdü.
Üçüncü hafta mücadelesinden puansız ayrılan Malavi ise 3 puanda kaldı.