Alanyaspor - Trabzonspor maçı Libero'da
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan kritik karşılaşma, Libero'nun özel yayınında masaya yatırılıyor. Serkan Korkmaz, Haşmet Babaoğlu ve Ulaş Özdemir; bordo-mavililerin deplasman mücadelesini, Thomas Reis'in tercihlerini, futbolcuların performanslarını ve karşılaşmanın tüm detaylarını canlı yayında değerlendiriyor.
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Turkuvaz Medya Grubu'nun dijital spor markası Libero, Trendyol Süper Lig heyecanını deneyimli yorumcuların analizleriyle futbolseverlere taşımaya devam ediyor.
Trabzonspor'un Süper Lig'in 11. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldiği mücadele, Libero'nun özel yayınında tüm yönleriyle ele alınıyor.
SERKAN KORKMAZ, HAŞMET BABAOĞLU VE ULAŞ ÖZDEMİR YORUMLUYOR
Serkan Korkmaz, Haşmet Babaoğlu ve Ulaş Özdemir, Alanyaspor-Trabzonspor karşılaşmasını Libero ekranlarında değerlendiriyor.
Bordo-mavililerin Alanya deplasmanında sergilediği performans, mücadelenin kritik pozisyonları, futbolcuların bireysel performansları ve karşılaşmanın kırılma anları canlı yayında masaya yatırılıyor.
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Burak Zihni Takvim.com.tr Trabzonspor