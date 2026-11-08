Trabzonspor'un transferde eski aşkı alevlendi! Şilili maestro için fırsat kollanıyor
Ara transfer dönemine hazırlanan Trabzonspor'un, Ipswich Town forması giyen Marcelino Nunez'i yeniden gündemine aldığı iddia edildi. İngiltere Premier Lig'de bu sezon yalnızca 2 maçta 142 dakika süre alabilen 26 yaşındaki Şilili orta saha oyuncusunun ocak ayında takımdan ayrılabileceği öne sürüldü. Bordo-mavililerin daha önce ilgilendiği futbolcu için yeniden harekete geçebileceği konuşuluyor.
Trabzonspor'da ara transfer dönemi öncesinde orta saha takviyesi için Marcelino Nunez ismi gündeme geldi. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Ipswich Town'da forma giyen Şilili futbolcunun, kulübünde yeterli süre bulamaması nedeniyle ocak ayında yeni bir takım arayışına girebileceği iddia edildi.
Daha önce de bordo-mavililerle adı anılan 26 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunun yeniden transfer listesine girdiği öne sürüldü.
TRABZONSPOR'DA MARCELINO NUNEZ İDDİASI
Ocak ayı transfer dönemi yaklaşırken Trabzonspor'un orta saha için değerlendirdiği isimler arasında Marcelino Nunez'in bulunduğu iddia edildi.
İngiltere'de forma giyen Şilili futbolcunun bu sezon Ipswich Town'da istediği süreleri alamaması, ayrılık ihtimalini gündeme taşıdı.
Bordo-mavililerin geçmişte de ilgilendiği Nunez için kış transfer döneminde yeniden girişimde bulunabileceği konuşuluyor.
PREMIER LİG'DE SADECE 142 DAKİKA OYNADI
Marcelino Nunez, Ipswich Town'ın Premier Lig'e yükselmesinin ardından yeni sezonda ilk 11'deki yerini koruyamadı.
26 yaşındaki futbolcu, 2026-2027 sezonunda Premier Lig'de yalnızca 2 karşılaşmada forma giydi ve toplam 142 dakika sahada kaldı.
Ligde son olarak 30 Ağustos'ta Manchester United karşısında görev yapan Nunez, daha sonraki haftalarda teknik heyetin tercihleri arasında yer bulamadı.
Şilili oyuncunun sınırlı forma süresi, ocak ayında takımdan ayrılabileceğine yönelik iddiaları güçlendiren gelişmeler arasında gösteriliyor.
LEICESTER CITY'YE 2 GOL ATTI
Nunez, yeni sezona İngiltere Lig Kupası'nda Leicester City karşısında kaydettiği 2 golle başladı.
Ancak orta saha oyuncusu, bu performansını Premier Lig'de düzenli forma şansına dönüştüremedi.
Şilili futbolcu, bu sezon Ipswich Town formasıyla Premier Lig'de 2, İngiltere Lig Kupası'nda 2 olmak üzere toplam 4 resmî karşılaşmaya çıktı.
322 dakika sahada kalan Nunez, söz konusu maçlarda 2 gol kaydetti. Oyuncunun iki golü de Lig Kupası'nda geldi.
IPSWICH'İN YÜKSELİŞİNDE PAY SAHİBİ OLDU
Marcelino Nunez, geçen sezon Championship'te Ipswich Town'ın Premier Lig'e yükselmesinde rol oynayan isimlerden biri oldu.
Şilili orta saha oyuncusu, 2025-2026 sezonunda Ipswich formasıyla ligde 36 karşılaşmada görev yaptı.
Nunez, bu maçlarda 3 gol kaydederken 7 asistlik katkı sağladı.
İngiliz ekibinin Premier Lig'e yükseldiği sezonda düzenli olarak forma şansı bulan futbolcu, yeni sezonda ise aynı süreleri alamadı.
NORWICH'TEN IPSWICH'E TRANSFER OLDU
Marcelino Nunez, 29 Ağustos 2025 tarihinde Norwich City'den Ipswich Town'a transfer oldu.
İngiltere'de iki ezeli rakip arasında gerçekleşen transferin ardından Şilili futbolcu, Ipswich Town ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Nunez'in İngiliz kulübüyle mevcut kontratı 30 Haziran 2029 tarihine kadar devam ediyor.
Futbolcunun piyasa değeri bazı güncel transfer haberlerinde 14 milyon euro olarak gösteriliyor.
TRABZONSPOR'UN ORTA SAHASI İÇİN NASIL BİR PROFİL?
1,73 metre boyundaki Marcelino Nunez, merkez orta sahada görev yapıyor.
Pas bağlantıları kurabilmesi, hücum organizasyonlarına katılması ve oyun kurma özellikleriyle öne çıkan Şilili futbolcu, özellikle 8 numara pozisyonunda değerlendirilebilecek bir profil çiziyor.
Nunez'in topu üçüncü bölgeye taşıma ve hücuma destek verme özellikleri, orta sahada üretkenliği artırmak isteyen takımlar için seçenek oluşturuyor.