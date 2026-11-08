Trabzonspor'un transferde eski aşkı alevlendi! Şilili maestro için fırsat kollanıyor

LEICESTER CITY'YE 2 GOL ATTI

Nunez, yeni sezona İngiltere Lig Kupası'nda Leicester City karşısında kaydettiği 2 golle başladı.

Ancak orta saha oyuncusu, bu performansını Premier Lig'de düzenli forma şansına dönüştüremedi.

Şilili futbolcu, bu sezon Ipswich Town formasıyla Premier Lig'de 2, İngiltere Lig Kupası'nda 2 olmak üzere toplam 4 resmî karşılaşmaya çıktı.

322 dakika sahada kalan Nunez, söz konusu maçlarda 2 gol kaydetti. Oyuncunun iki golü de Lig Kupası'nda geldi.