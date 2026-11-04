Elšnik, Riera ile 2022-2023 sezonunda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'da birlikte çalışmış ve o sezon lig şampiyonluğu ile Slovenya Kupası zaferi yaşamıştı.

İkilinin birlikteliği Kızılyıldız ile de sınırlı değil.

Trabzonspor, Elšnik'i 2025 yazında yaklaşık 5 milyon euro karşılığında kadrosuna katmaya yaklaşmıştı. Ancak Kızılyıldız'ın orta saha oyuncusu Rade Krunić'in sakatlanması transfer planlarını değiştirmişti. (Fotoğraf: Depo Photo)

Böylece Elšnik, 15 Ekim-31 Ekim arasındaki beş resmî maçında dört gol ve bir asistlik performans sergiledi.

Kızılyıldız'ın 4-2 kazandığı mücadelede Bamba Dieng'in 29. dakikada attığı golün hazırlayıcısı olan Sloven futbolcu, 86. dakikada da takımının dördüncü golünü kaydetti.

Sırbistan Süper Ligi'nde Mladost karşısında alınan 5-1'lik galibiyette de skor üreten Elšnik, son olarak 31 Ekim'deki Mačva deplasmanında öne çıktı.

Sloven futbolcu, UEFA Konferans Ligi'nde Lugano'ya karşı oynanan mücadelede gol atarken, Kopenhag ile 2-2 berabere kalınan karşılaşmada da ceza sahası dışından yaptığı vuruşla ağları havalandırdı.

Timi Max Elšnik için Trabzonspor'un karşısına üç rakip çıktı. Başakşehir, Olympiakos ve Panathinaikos'un da Sloven orta saha oyuncusunun transfer şartlarını araştırdığı öne sürüldü. (Fotoğraf: Depo Photo)

RIERA TRANSFERİNE İZİN VERMEMİŞTİ

Sloven futbolcu, 2026 yaz transfer döneminde de Kızılyıldız'dan ayrılmaya oldukça yaklaşmıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Wahda'dan gelen mali açıdan cazip teklif, teknik direktör Albert Riera'nın kararı nedeniyle gerçekleşmedi.

Elšnik, eylül ayında yaptığı açıklamada transfer döneminin sonunda kendisine teklif geldiğini ancak Riera'nın ayrılmasına izin vermediğini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Transfer döneminin sonunda benim için bir teklif geldi ancak Albert Riera gitmeme izin vermedi. Bunu anlıyorum çünkü sahada onun uzantısı gibiyim."

İspanyol teknik adamla ilişkisine değinen Sloven oyuncu, Riera'nın futbolcuları geliştirmek istediğini ve doğru zamanda kariyerlerinde yeni bir adım atmalarına yardımcı olmayı hedeflediğini de dile getirmişti.