Trabzonspor'da ocak sürprizi! Belgrad'da transfer masası kurulacak
Trabzonspor'da ara transfer dönemi öncesinde sürpriz bir isim yeniden gündeme geldi. Bordo-mavililerin 2025 yazında yaklaşık 5 milyon euro karşılığında kadrosuna katmaya yaklaştığı Kızılyıldız'ın Sloven orta saha oyuncusu Timi Max Elšnik için yeniden harekete geçtiği öne sürüldü. Transfer yarışına 3 kulübün daha katıldığı belirtilirken, iki takımın 17 Aralık'ta karşılaşacak olması dikkat çekti. İşte ayrıntılar...
Trabzonspor'un geçen yıl son anda gerçekleşmeyen transferi yeniden gündemde. Ara transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek isteyen bordo-mavililerin, Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'da forma giyen Timi Max Elšnik için yeniden temas kurduğu iddia edildi.
2025 yazında Trabzonspor'a transferi son anda gerçekleşmeyen 28 yaşındaki Sloven futbolcu, son haftalardaki performansıyla yeniden kulüplerin takibine girdi. Bordo-mavililerin eski gözdesi için bu kez Türkiye ve Yunanistan'dan üç takımın daha devreye girdiği belirtildi.
5 MİLYON EUROLUK TRANSFER SON ANDA YATMIŞTI
Sırbistan basınından Max-Sport'un haberine göre Trabzonspor, Timi Max Elšnik için Kızılyıldız ile yeniden iletişime geçti.
Bordo-mavililer, Sloven orta saha oyuncusunu 2025 yaz transfer döneminde de kadrosuna katmaya oldukça yaklaşmıştı.
O dönemde yaklaşık 5 milyon euro karşılığında gerçekleşmesi beklenen transfer, Kızılyıldız'ın Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Rade Krunić'in sakatlanmasının ardından iptal edilmişti.
Sırp ekibi, orta sahadaki kadro planlamasını etkileyen bu gelişme sonrasında Elšnik'i takımda tutma kararı almıştı.
Trabzonspor'un aradan geçen sürenin ardından yeniden aynı oyuncu için Kızılyıldız yönetimiyle temas kurduğu ileri sürüldü.
TRABZONSPOR'A 3 RAKİP BİRDEN
Sloven futbolcunun transferi için Trabzonspor'u dört kulüplü bir yarış bekliyor.
Habere göre Süper Lig ekiplerinden Başakşehir ile Yunanistan'ın köklü kulüpleri Olympiakos ve Panathinaikos da Elšnik'in durumunu araştırıyor.
Özellikle son haftalarda yükselen performansıyla dikkat çeken Sloven orta saha oyuncusu, hem Türkiye hem de Yunanistan pazarında transfer adayları arasına girdi.
Kızılyıldız ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Elšnik için kulübünün vereceği karar, transfer sürecindeki belirleyici unsurlardan biri olacak.
ESKİ HOCASIYLA YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ
Timi Max Elšnik'in Kızılyıldız'daki çıkışında teknik direktör Albert Riera'nın önemli bir rolü bulunuyor.
İspanyol çalıştırıcının göreve gelmesinden önce Dejan Stanković döneminde forma şansı azalan Sloven futbolcu, Riera yönetiminde yeniden takımın önemli isimleri arasına girdi.
İkilinin birlikteliği Kızılyıldız ile de sınırlı değil.
Elšnik, Riera ile 2022-2023 sezonunda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'da birlikte çalışmış ve o sezon lig şampiyonluğu ile Slovenya Kupası zaferi yaşamıştı.
Eski öğrencisine yeniden sorumluluk veren İspanyol teknik adam, 28 yaşındaki futbolcunun orta sahadaki rolünü güçlendirdi.
AVRUPA'DA ATTIĞI GOLLERLE DİKKAT ÇEKTİ
Elšnik, ekim ayında çıktığı karşılaşmalarda hücumdaki etkisini artırdı.
Sloven futbolcu, UEFA Konferans Ligi'nde Lugano'ya karşı oynanan mücadelede gol atarken, Kopenhag ile 2-2 berabere kalınan karşılaşmada da ceza sahası dışından yaptığı vuruşla ağları havalandırdı.
Sırbistan Süper Ligi'nde Mladost karşısında alınan 5-1'lik galibiyette de skor üreten Elšnik, son olarak 31 Ekim'deki Mačva deplasmanında öne çıktı.
Kızılyıldız'ın 4-2 kazandığı mücadelede Bamba Dieng'in 29. dakikada attığı golün hazırlayıcısı olan Sloven futbolcu, 86. dakikada da takımının dördüncü golünü kaydetti.
Böylece Elšnik, 15 Ekim-31 Ekim arasındaki beş resmî maçında dört gol ve bir asistlik performans sergiledi.
RIERA TRANSFERİNE İZİN VERMEMİŞTİ
Sloven futbolcu, 2026 yaz transfer döneminde de Kızılyıldız'dan ayrılmaya oldukça yaklaşmıştı.
Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Wahda'dan gelen mali açıdan cazip teklif, teknik direktör Albert Riera'nın kararı nedeniyle gerçekleşmedi.
Elšnik, eylül ayında yaptığı açıklamada transfer döneminin sonunda kendisine teklif geldiğini ancak Riera'nın ayrılmasına izin vermediğini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:
"Transfer döneminin sonunda benim için bir teklif geldi ancak Albert Riera gitmeme izin vermedi. Bunu anlıyorum çünkü sahada onun uzantısı gibiyim."
İspanyol teknik adamla ilişkisine değinen Sloven oyuncu, Riera'nın futbolcuları geliştirmek istediğini ve doğru zamanda kariyerlerinde yeni bir adım atmalarına yardımcı olmayı hedeflediğini de dile getirmişti.
2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Kızılyıldız, Timi Max Elšnik'in sözleşmesini 27 Ekim 2025 tarihinde uzatmıştı.
Sırp kulübünün resmî açıklamasına göre Sloven futbolcunun yeni kontratı 2028 yılına kadar devam ediyor.
2024 yazında Olimpija Ljubljana'dan Kızılyıldız'a transfer olan Elšnik, Sırbistan temsilcisiyle lig ve kupa şampiyonlukları da yaşadı.
Bordo-mavililerin yeniden gündemine aldığı orta saha oyuncusunun geleceği konusunda sözleşme süresi ve teknik direktör Albert Riera'nın vereceği karar önem taşıyor.
TRABZONSPOR İLE SAHADA KARŞILAŞACAK
Transfer iddiasının dikkat çeken bir diğer ayrıntısı ise iki kulübün Avrupa kupalarındaki eşleşmesi.
Trabzonspor ile Kızılyıldız, 17 Aralık Perşembe günü UEFA Konferans Ligi'nin lig aşamasındaki altıncı karşılaşmalarında Sırbistan'da kozlarını paylaşacak.
Belgrad'daki Rajko Mitić Stadı'nda oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak.
Sırp basınında, Trabzonspor ile Kızılyıldız arasındaki transfer temaslarının bu karşılaşma sırasında yoğunlaşabileceği iddia edildi.
Bordo-mavililerin geçmişte kadrosuna katmaya yaklaştığı Elšnik, böylece ocak transfer dönemi öncesinde Trabzonspor'un karşısına rakip olarak çıkabilecek.