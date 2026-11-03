Trabzonspor 'un tecrübeli savunmacısı Stefan Savic , geride kalan iki sezondaki sakatlık problemlerini unutturan bir performansa imza atıyor. Bordo-mavili formayla ilk iki sezonunda sakatlık ve fiziksel problemler nedeniyle toplam 50 maç kaçıran Karadağlı futbolcu, 2026-2027 sezonunda adeta yeniden doğdu. Süper Lig 'in ilk 10 haftasının tamamında ilk 11'de görev yapan 35 yaşındaki stoper, yaklaşık 900 dakika sahada kaldı. Savunmadaki güven veren görüntüsüyle takımın vazgeçilmezlerinden biri haline gelen Savic, Gaziantep FK karşısında attığı golle de yükselişini taçlandırdı.

Stefan Savic, bu sezon Trabzonspor'un savunmasındaki istikrarıyla dikkat çekiyor. (Fotoğraf: AA)

Trabzonspor'da Stefan Savic, bu sezon sergilediği performansla bordo-mavili takımın en istikrarlı isimlerinden biri haline geldi.

2024 yılında Atletico Madrid'den transfer edilen Karadağlı savunmacı, ilk iki sezonunda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle formasından uzun süre uzak kalmıştı Ancak 2026-2027 sezonuyla birlikte farklı bir görüntü ortaya koyan 35 yaşındaki futbolcu, hem fiziksel devamlılığı hem de sahadaki performansıyla dikkat çekiyor.

Teknik direktör Thomas Reis'in savunmadaki vazgeçilmezlerinden biri olan Savic, Gaziantep FK karşısında attığı golle bu sezonki çıkışına yeni bir halka ekledi.