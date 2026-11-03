Trabzonspor'da yeniden doğuşun hikayesi! Gönderilecekti istikrar abidesi oldu
Trabzonspor'un Karadağlı savunmacısı Stefan Savic, geride kalan 2 sezonun ardından gösterdiği performansla parmak ısırttı. Deneyimli stoper, yaşadığı sakatlıklarla gündemden düşmezken zaman zaman kontratının feshedileceğine dair söylentilerle de konuşuluyordu. Ancak sezon başından bu yana deneyimiyle katkı sağlayan Savic, istikrar abdesi haline geldi.
Trabzonspor'un tecrübeli savunmacısı Stefan Savic, geride kalan iki sezondaki sakatlık problemlerini unutturan bir performansa imza atıyor. Bordo-mavili formayla ilk iki sezonunda sakatlık ve fiziksel problemler nedeniyle toplam 50 maç kaçıran Karadağlı futbolcu, 2026-2027 sezonunda adeta yeniden doğdu. Süper Lig'in ilk 10 haftasının tamamında ilk 11'de görev yapan 35 yaşındaki stoper, yaklaşık 900 dakika sahada kaldı. Savunmadaki güven veren görüntüsüyle takımın vazgeçilmezlerinden biri haline gelen Savic, Gaziantep FK karşısında attığı golle de yükselişini taçlandırdı.
Trabzonspor'da Stefan Savic, bu sezon sergilediği performansla bordo-mavili takımın en istikrarlı isimlerinden biri haline geldi.
2024 yılında Atletico Madrid'den transfer edilen Karadağlı savunmacı, ilk iki sezonunda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle formasından uzun süre uzak kalmıştı Ancak 2026-2027 sezonuyla birlikte farklı bir görüntü ortaya koyan 35 yaşındaki futbolcu, hem fiziksel devamlılığı hem de sahadaki performansıyla dikkat çekiyor.
Teknik direktör Thomas Reis'in savunmadaki vazgeçilmezlerinden biri olan Savic, Gaziantep FK karşısında attığı golle bu sezonki çıkışına yeni bir halka ekledi.
İKİ SEZONDA TAM 50 MAÇ KAÇIRDI
Stefan Savic'in Trabzonspor kariyerinin ilk iki sezonu, sakatlık problemlerinin gölgesinde geçti.
Transfermarkt verilerine göre Karadağlı savunmacı, 2024-2025 sezonunda yaşadığı sakatlıklar ve fiziksel problemler nedeniyle toplam 32 karşılaşmada görev yapamadı.
Tecrübeli stoper, 2025-2026 sezonunda da benzer sorunlar yaşadı ve 18 maç kaçırdı.
Böylece Savic, Trabzonspor'daki ilk iki sezonunda toplam 50 karşılaşmada takımını yalnız bıraktı.
Karadağlı futbolcunun bu dönemde sakatlık ve fiziksel eksiklik kayıtlarında geçirdiği toplam süre ise 325 güne ulaştı.
İLK SEZONUNDA 193 GÜNLÜK KAYIP
Trabzonspor'a büyük beklentilerle katılan Stefan Savic, 2024-2025 sezonunda üst üste yaşadığı sakatlıklarla mücadele etti.
Karadağlı savunmacı, söz konusu sezon boyunca yedi farklı sakatlık veya fiziksel eksiklik dönemi geçirdi.
Özellikle 19 Eylül 2024'te yaşadığı kas yırtığı nedeniyle 9 Ocak 2025'e kadar sahalardan uzak kaldı.
Tam 113 gün süren bu sakatlık, Savic'in 18 karşılaşmayı kaçırmasına neden oldu.
Sezonun farklı bölümlerindeki sakatlıklar da eklendiğinde tecrübeli futbolcunun toplam maç kaybı 32'ye yükseldi.
Savic, Süper Lig'de yalnızca 13 karşılaşmada 841 dakika görev yapabildi.
GEÇEN SEZON DA SAKATLIKLAR PEŞİNİ BIRAKMADI
Stefan Savic, 2025-2026 sezonunda da sakatlık sorunlarından tamamen kurtulamadı.
Tecrübeli savunmacı, 1 Kasım-10 Aralık 2025 arasındaki kas sakatlığı nedeniyle yedi karşılaşmayı kaçırdı.
22 Aralık 2025'te yaşadığı baldır sakatlığı ise 50 gün sürdü ve yedi maçlık bir kayba daha yol açtı.
Nisan ve mayıs aylarındaki kas sakatlıkları da oyuncunun sezonun son bölümündeki devamlılığını etkiledi.
Transfermarkt kayıtlarında Savic'in ikinci sezonunda dört sakatlık dönemi ve toplam 18 maçlık kayıp yer aldı.
BU SEZON İSTİKRAR ABİDESİ OLDU
İlk iki sezonda yaşadığı problemleri geride bırakan Stefan Savic, 2026-2027 sezonunda Trabzonspor'un savunmasındaki en önemli isimlerden biri oldu.
Karadağlı stoper, Süper Lig'de geride kalan 10 haftanın tamamında ilk 11'de sahaya çıktı.
Yaklaşık 900 dakika süre alan Savic, takımının savunma hattındaki sürekliliğin başrol oyuncularından biri haline geldi.
İlk iki sezonda sık sık sakatlıklarla gündeme gelen deneyimli futbolcu, bu kez istikrarı ve kusursuza yakın performansıyla öne çıkıyor.
SAVUNMADA GÜVEN VEREN PERFORMANS
Stefan Savic'in bu sezonki yükselişi yalnızca maç sayısıyla sınırlı kalmadı.
Karadağlı savunmacı, tecrübesini sahaya yansıtarak Trabzonspor'un savunma organizasyonunda önemli sorumluluk üstlendi.
Süper Lig'in ilk 10 haftasında yüzde 92 pas isabeti yakalayan tecrübeli futbolcu, 43 uzaklaştırma ve 12 pas arasıyla savunmadaki etkinliğini ortaya koydu.
Savic'in ilk 11'de görev yaptığı 10 lig maçının beşinde bordo-mavililer kalesini gole kapattı.
Topu oyuna sokarken gösterdiği sakinlik, pozisyon bilgisi ve savunmadaki liderliğiyle takımın güven veren isimlerinden biri oldu.
THOMAS REIS'IN VAZGEÇİLMEZİ
Trabzonspor'da teknik direktör Thomas Reis'in göreve gelmesinin ardından yakalanan başarılı sonuçlarda savunma hattının performansı da etkili oldu.
Savic, Karadeniz ekibinin son haftalarda yakaladığı galibiyet serisinde ilk 11'deki yerini korudu.
Deneyimli futbolcu, hem savunmadaki görevlerini yerine getirmesi hem de takımın oyun kurulumuna katkı sağlamasıyla Alman teknik adamın en önemli kozlarından biri haline geldi.
Tecrübeli savunmacının istikrarı, sezon başından bu yana farklı sakatlıklarla mücadele eden Trabzonspor için ayrıca önem taşıdı.
GAZİANTEP FK MAÇINDA GOLLE TAÇLANDIRDI
Stefan Savic, Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK karşısında da performansıyla öne çıktı.
Trabzonspor'un sahasında 2-0 kazandığı karşılaşmada ilk golü Karadağlı savunmacı kaydetti.
İlk yarının uzatma dakikalarında Muhammed Salah'ın kullandığı köşe vuruşunda Ernest Muçi'nin aşırdığı topu değerlendiren Savic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
Bordo-mavili ekibi 1-0 öne geçiren tecrübeli futbolcu, bu sezon ligdeki ilk golünü kaydetti.
Karşılaşmanın 61. dakikasında Ernest Muçi'nin de fileleri havalandırmasıyla Trabzonspor sahadan 2-0 galip ayrıldı.
İKİ SEZONLUK KAYIPTAN YENİDEN DOĞUŞA
Stefan Savic'in Trabzonspor kariyerindeki değişim, son üç sezonun rakamlarına da yansıdı.
2024-2025 sezonunda ligde 13 maçta 841 dakika görev yapan Karadağlı savunmacı, 2025-2026 sezonunda bu sayıyı 22 maç ve 1.756 dakikaya çıkardı.
Bu sezon ise henüz 10. hafta tamamlanırken 10 lig karşılaşmasının tamamına ilk 11'de başladı ve yaklaşık 900 dakika sahada kaldı.
İlk iki sezonunda sakatlıkları nedeniyle gündeme gelen Savic, bordo-mavili formayla üçüncü sezonunda istikrarıyla konuşulmaya başlandı.
Tecrübeli futbolcunun ortaya koyduğu performans, Trabzonspor'un savunmadaki yükselişinin en dikkat çeken unsurlarından biri oldu.
TRABZONSPOR'UN SAVUNMASINDA YENİ DÖNEM
Stefan Savic, 35 yaşında olmasına rağmen bu sezon gösterdiği fiziksel devamlılık ve performansla Trabzonspor'un savunmadaki güven kaynaklarından biri haline geldi.
Karadağlı stoper, yaşadığı uzun sakatlık dönemlerinin ardından formunu yeniden yakalarken Gaziantep FK karşısında attığı golle hücumda da katkı verdi.
İki sezonda toplam 50 maç kaçıran Savic, bu sezon ilk 10 haftanın tamamında sahada yer alarak kariyerinin Trabzonspor dönemindeki en istikrarlı süreçlerinden birini yaşıyor.